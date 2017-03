Padres frustrados por poca acción de Solarte en Clásico

El manager de los Padres, Andy Green, está insatisfecho porque su antesalista Yangervis Solarte ha jugado poco con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

Solarte sólo tiene un turno al bate y jugó en tres partidos en el Clásico.

"Lo único frustrante del Clásico es cuando mandas a uno de tus mejores jugadores y lo usan sólo como corredor emergente", dijo Green el jueves. "Sé que le encanta representar a su país, le encanta estar en Petco (Park) frente a nuestros fanáticos, sé que ha sido una oportunidad tremenda para él. Desde mi punto de vista, probablemente será el tercer, cuarto o quinto bate en nuestra alineación, y tiene apenas un turno en los 10 últimos días, y ha sido corredor emergente dos veces. Esa no es la manera que uno quisiera que utilicen a tus jugadores en este punto de la pretemporada".

El manager de Venezuela Omar Vizquel replicó que es una situación que se le escapa de las manos debido a que cuenta con varias figuras de alto calibre en el cuadro interior, como José Altuve, Rougned Odor y Alcides Escobar.

"No puedo hacer nada al respecto", dijo Vizquel previo al partido contra República Dominicana por la segunda ronda en San Diego. "Estamos tratando de poner a jugadores que nos den la oportunidad de anotar carreras".

Green dijo que Solarte tendrá que ponerse en forma cuando regrese a los campos de entrenamiento.

"Va a jugar por su país hasta el final, y espero que le vaya bien, pero no ha tenido muchas oportunidades allá", indicó.

Green indicó que respeta las decisiones de Vizquel, pero de todas maneras está frustrado.

"Sólo lo utilizan como corredor emergente. Con los problemas que ha tenido de la corva en el pasado, es una manera interesante de usarlo", dijo Green.

Vizquel reconoció que se trata de una situación compleja: "A veces es difícil meter a alguien en una alineación", señaló.

"No puedo sentar a Altuve, a Odor o a Escobar, quien está jugando muy bien", añadió. "Lo que trato es que (Solarte) esté preparado mentalmente, que esté listo para jugar defensa al final del juego y quizás entrar como corredor emergente... Hay situaciones en la que algunos jugadores no tendrán su oportunidad".

