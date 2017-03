Fractura dejaría a Scherzer fuera del partido inaugural

El lanzador Max Scherzer posiblemente no pueda estar en el partido inaugural de los Nacionales de Washington contra Miami el 3 de abril debido a la fractura por desgaste que sufrió en el dedo anular derecho.

La lesión hizo que el ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional cambie la manera que agarra la pelota cuando lanza la recta, acomodando tres dedos arriba en lugar de dos.

Scherzer estuvo lanzando en prácticas de bateo durante los entrenamientos de primavera, pero no ha estado en ningún partido de pretemporada. Estaba programado que el jueves lanzara en una exhibición de liga menor.

El manager Dusty Baker dijo que "en este punto, probablemente" Scherzer no pueda abrir cuando inicie la temporada.

"Estoy seguro de que el día inaugural es importante para él, pero no tan importante como el resto de la temporada", dijo Baker.

El derecho de 32 años registró una marca 20-7 en la última temporada.

El manager agregó que "estoy seguro que él no está pensando (ser colocado) en la lista de lesionados. No pensaremos en eso hasta que sea el momento; en ese caso haremos otros planes".

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.