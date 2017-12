Catcher Lobatón acuerda con Mets contrato de ligas menores

El receptor José Lobatón y los Mets de Nueva York llegaron a un acuerdo el viernes para un contrato de ligas menores.

El venezolano se reportará al campamento de primavera de Grandes Ligas y tratará de ganarse un lugar como suplente de Travis d'Arnaud. Lobatón recibiría 1,25 millones de dólares en el contrato por un año en caso de ser agregado al roster de 40 jugadores.

El receptor de 33 años y ambidiestro al bate registró un promedio de .170 con cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas en 158 visitas al plato durante 51 partidos este año, su mayor cantidad desde 2014. En nueve juegos de postemporada bateó de 18-5 (.278) con un par de cuadrangulares.

Lobatón tiene un promedio de bateo en Grandes Ligas de .218 con 21 vuelacercas y 103 remolcadas en ocho campañas con San Diego (2009), Tampa Bay (2011-13) y Washington (2014-17).

