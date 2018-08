Mets: Yoenis Céspedes será operado el jueves

El toletero de los Mets de Nueva York Yoenis Céspedes se someterá a una cirugía en el talón el jueves, el primero de dos procedimientos que posiblemente lo mantengan fuera de acción entre ocho y 10 meses.

Los Mets anunciaron el miércoles que Céspedes se someterá a cirugía para removerle una calcificación en el talón derecho. El doctor Robert Anderson realizará la operación en Green Bay, Wisconsin.

Posteriormente, el cubano se someterá al mismo procedimiento en el talón izquierdo.

El cañonero de 32 años bateó para .262 con nueve jonrones y 29 carreras remolcadas en 38 juegos esta campaña.

A causa de distintas lesiones en sus piernas, Céspedes solo ha participado en 119 juegos desde el inicio de 2017, la primera temporada de su contrato por cuatro años y 110 millones de dólares.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.