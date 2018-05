Kratz batea jonrón en su debut; Cerveceros arrollan a Mets

Erik Kratz bateó un jonrón en su debut con los Cerveceros y el venezolano Jesús Aguilar aportó también un cuadrangular para que Milwaukee arrollara el sábado 17-6 a los Mets de Nueva York.









Christian Yelich conectó tres imparables, empujó tres carreras y anotó otras tres por los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, que han ganado ocho de sus últimos 10 compromisos.

Kratz, adquirido el viernes a los Yanquis, logró su vuelacerca cuando había dos outs del quinto acto frente al relevista A.J. Ramos, cuya mala labor definió lo que había sido un encuentro apretado.

Brandon Nimmo y Michael conforto conectaron jonrones en los albores del duelo por los Mets.

Dan Jennings (3-1) resolvió un inning y un tercio para embolsarse la victoria. El relevista Jacob Rhame (0-1) laboró una entrada y cargó con la derrota.

Por los Mets, los venezolanos Asdrúbal Cabrera de 4-1 con una anotada, Wilmer Flores de 5-3 con una anotada y una producida. El puertorriqueño Tomás Nido de 1-0. El mexicano Adrián González de 5-1 con una anotada. El dominicano José Reyes de 3-1 con dos impulsadas.

Por los Cerveceros, los venezolanos Aguilar de 5-3 con dos anotadas y tres impulsadas, Hernán Pérez de 5-1 con una anotada y tres producidas. Los dominicanos Jonathan Villar de 1-0, Domingo Santana de 1-1 con una anotada y dos impulsadas.

