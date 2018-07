Iglesias produce 4; Tigres vencen a Medias Rojas

José Iglesias disparó un jonrón y produjo cuatro carreras, mientras que Mike Fiers lució en la lomita hasta la séptima entrada del juego que los Tigres de Detroit ganaron el sábado 5-0 a los Medias Rojas de Boston.

Los Medias Rojas, líderes de las Grandes Ligas, sufrieron apenas su segunda derrota en 15 juegos. Su ventaja sobre los Yanquis de Nueva York en la División Este de la Liga Americana se redujo a cuatro juegos y medio.

Fiers (7-6) cumplió su primera salida sin aceptar carrera desde el 8 de abril, cuando debutó con los Tigres. En aquella ocasión superó 1-0 a los Medias Blancas de Chicago, en lo que fue la otra blanqueada conseguida por los Tigres en la presente campaña.

Esta vez, Fiers toleró siete imparables y entregó tres boletos en seis entradas y un tercio, durante las que repartió seis ponches.

Brian Johnson (1-3) aceptó dos carreras sucias y cinco hits en cinco entradas por Boston. Ponchó a cinco rivales.

Por los Medias Rojas, el dominicano Eduardo Núñez de 4-1.

Por los Tigres, los cubanos Leonys Martín de 4-0, Iglesias de 3-2 con una anotada y cuatro empujadas. El venezolano Víctor Martínez de 4-1 con dos anotadas. El dominicano Jeimer Candelario de 3-2 con una anotada y una remolcada.

