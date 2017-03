David Price mejora de lesión, suelta del brazo

Aunque todavía no hay una fecha para el regreso de David Price al montículo, los Medias Rojas de Boston recibieron algo de buenas noticias sobre la condición del lesionado codo izquierdo de su valioso pitcher.

"Le hicieron una serie de exámenes de fuerza esta mañana y mejoró al punto de que creemos que puede empezar a lanzar más", dijo el manager John Farrell.

Esa mejoría permitió al zurdo tirar brevemente en los jardines el sábado.

"No fue desde un montículo, pero pudo soltar el brazo tirando la pelota y continuará en esta etapa durante algún tiempo", señaló Farrell. "Todavía no se ha establecido una distancia y volumen para los tiros".

El zurdo empieza la segunda temporada de un contrato por siete años y 217 millones de dólares. Price sintió molestias en el codo después de lanzar dos innings en un partido simulado el 28 de febrero, y abandonó la pretemporada el 3 de marzo para ser examinado por los médicos James Andrews y Neal ElAttrache. Ambos recomendaron descanso y medicinas antiinflamatorias en vez de una cirugía.

Price se expresó positivo después de lanzar la pelota.

"Me sentí bien", afirmó. "Me sentí normal, sin restricciones. Así que fue un buen día".

No se espera que Price lance en un partido antes de mayo, y el as indicó que quiere estar seguro de que está completamente recuperado antes de volver a la lomita.

"He pasado por esto antes", indicó. "No es algo que uno quiere que le pase. Pero si lo haces bien, y lo tratas adecuadamente, puedes volver más fuerte y listo para jugar".

Price encabeza las mayores con 529 y un tercio de innings entre 2010-16, y ha superado los 200 innings en seis de esas siete temporadas. Desde 2014, es el líder de las Grandes Ligas con 101 aperturas.

"Si uno examina a muchos jugadores que han lanzado una gran cantidad de innings en la historia del béisbol, han podido mantenerse saludables y tener carreras saludables", dijo Price. "Eso es lo que yo quiero hacer. Esto es apenas un pequeño traspié, y lo superaré".

Price tuvo marca de 17-9 con 3.99 de efectividad la temporada pasada, cuando encabezó las mayores con 35 aperturas y 230 innings.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.