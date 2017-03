David Price comenzaría temporada en lista de lesionados

El pitcher de los Medias Rojas, David Price, probablemente comience la temporada en la lista de lesionados por dolor en el codo izquierdo.

En su segunda temporada de un contrato por siete años y 217 millones de dólares, el zurdo no ha lanzado en un solo partido de pretemporada.

"Creo que en este momento, sería difícil que esté listo para el comienzo de la temporada", dijo el manager John Farrell el martes antes de un partido de pretemporada contra Toronto. "No tendremos una idea clara hasta que suba al montículo por primera vez, y ahora mismo no sabemos cuándo será".

Boston espera contar con una rotación formidable con Price, Rick Porcello (ganador del último Cy Young de la Americana) y Chris Sale, adquirido en diciembre en un canje con los Medias Blancas.

Price, ganador del Cy Young en 2012, tuvo marca de 17-9 con 3.99 de efectividad el año pasado. El as sintió dolor en el codo izquierdo después de tirar dos innings en un partido simulado el 28 de febrero.

Los doctores James Andrews y Neal ElAttrache dijeron que Price no necesita una cirugía ni una inyección, aunque recomendaron que tome antiinflamatorios y descanse el brazo. Price empezó a soltar el brazo el sábado.

"Soltó el brazo hoy (martes), como lo hizo en los tres últimos días", dijo Farrell. "Todos queremos saber cuál es el próximo paso, la próxima etapa. Esto dependerá de cómo le vaya a David en la sesión de rehabilitación de la mañana, con los ejercicios que tiene que realizar, de lo que se sienta capaz de hacer".

