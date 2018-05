Anderson pega 2 jonrones; Medias Blancas vencen a Tigres

Tim Anderson pegó dos jonrones y logró la mejor estadística de su carrera, con cuatro impulsadas, para que los Medias Blancas de Chicago derrotaran el sábado 8-4 a los Tigres de Detroit.









Anderson y el cubano José Abreu dispararon cuadrangulares solitarios en el quinto acto, para empatar el duelo 3-3. Daniel Palka inauguró el sexto capítulo con un vuelacerca más, que rompió la igualdad ante el dominicano Francisco Liriano (3-2).

El segundo bambinazo de Anderson produjo tres carreras ante Louis Coleman, para que Chicago ampliara la delantera a 7-3.

Anderson logró también un jonrón el viernes, durante la derrota por 5-4 ante Detroit. Acumula 10 vuelacercas en lo que va de la temporada.

Héctor Santiago (1-2) toleró tres carreras _dos limpias_ y siete hits en cinco innings. Se llevó su primer triunfo desde el 9 de mayo de 2017, cuando lanzó por Minnesota ante los Medias Blancas.

Santiago acumulaba un récord de 0-8 con una efectividad de 8.61 en sus 11 aperturas anteriores.

Por los Medias Blancas, los venezolanos Yolmer Sánchez de 5-0, José Rondón de 4-0, Alfredo González de 4-0. Los cubanos Abreu de 4-4 con dos anotadas y dos producidas, Yoan Moncada de 5-1 con una anotada.

Po los Tigres, el dominicano Jeimer Candelario de 4-2 con tres anotadas y tres impulsadas. Los venezolanos Víctor Martínez de 4-2, Víctor Reyes de 3-1. El cubano José Iglesias de 3-1.

