Arcia produce 4 en su debut; Angelinos se imponen

Francisco Arcia se convirtió en el primer pelotero de los Angelinos en la historia en producir cuatro carreras durante su debut en las Grandes Ligas, y Los Ángeles derrotó el jueves 12-8 a los Medias Blancas de Chicago.









Arcia, de 28 años, bateó un jonrón de tres carreras. Había pasado 12 campañas en las menores y fue convocado desde la sucursal de la Triple A en Salt Lake.

Jugó de inicio como cátcher, en la misma jornada en que el puertorriqueño Martín Maldonado fue cedido en canje a Houston. Como octavo en el orden, Arcia pegó una línea inofensiva en el segundo inning, gestionó un boleto en el cuarto, se ponchó en el quinto y sacudió su bambinazo en el séptimo ante el dominicano Juan Minaya, para que los Angelinos tomaran una delantera de 9-5.

En la octava entrada, añadió un sencillo productor frente a Chris Volstad.

Ian Kinsler y Kole Calhoun aportaron también vuelacercas a la causa de los Angelinos, que han ganado encuentros consecutivos por primera vez desde el 29 y 30 de junio. El dominicano Albert Pujols bateó un sencillo para llegar a 3.060 hits, con lo que alcanzó a Craig Biggio en el 24to puesto de la lista histórica.

Justin Upton conectó un par de indiscutibles por primera vez con los Angelinos.

Daniel Palka y el cubano José Abreu descargaron sendos cuadrangulares por los Medias Blancas, que igualaron su mejor marca de la temporada, con seis palos de cuatro esquinas. El venezolano Avisaíl García y Nicky Delmonico lograron también sendos bambinazos.

Nick Tropeano (4-5) ganó en casa, algo que no conseguía desde el 18 de mayo de 2016.

Dylan Covey (4-6) cayó por cuarta ocasión en cinco aperturas.

Por los Medias Blancas, los cubanos Yoan Moncada de 3-0 con una anotada, José Abreu de 4-2 con tres anotadas y dos producidas. Los venezolanos Yolmer Sánchez de 4-0, García de 5-2 con una anotada y una empujada. El dominicano Leury García de 4-1 con una remolcada.

Por los Angelinos, el dominicano Pujols de 5-1 con una anotada. El venezolano Arcia de 4-2 con una anotada y cuatro empujadas.

