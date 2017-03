Con mariachi, Marineros felicitan a Leonys por cumpleaños

La música de mariachi recibió el lunes a Leonys Martín frente al clubhouse de los Marineros de Seattle, para festejar su 29no cumpleaños.

Y los cuatro músicos siguieron acompañando al jardinero cubano durante las prácticas matutinas. Los acordes de numerosas canciones mexicanas resonaron en el complejo de pretemporada del equipo.

Por si el ruidoso festejo no era suficiente para que todos los presentes en las instalaciones notaran la presencia del pelotero, Martín se puso un gran sombrero de charro, incluso mientras hacía algunos swings en la jaula de bateo, atrapaba elevados y corría en el terreno.

Martín consideró asombrosa la sorpresa que le dieron sus compañeros.

Cuando se le preguntó quién era el principal responsable, el pelotero sonrió al mencionar el nombre de Félix Hernández. El propio as venezolano apareció de pronto, sosteniendo uno de los instrumentos musicales.

Martín aseguró que nunca olvidará este cumpleaños.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.