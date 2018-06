Harper batea su 19no jonrón, Nacionales vencen a Gigantes

Bryce Harper bateó su 19no jonrón de la campaña, líder de la Liga Nacional, y los Nacionales de Washington vencieron el sábado a los Gigantes de San Francisco 7-5.

El toletazo de Harper se produjo contra el relevista Ty Blach en el cuarto episodio.

Adam Eaton anotó dos carreras por Washington en su regreso de la lista de lesionados tras perderse 52 partidos con una lesión en el tobillo izquierdo.

Dereck Rodríguez (1-1), que permitió cinco carreras en apenas 2 2/3 innings, fue el derrotado. Es el hijo del legendario receptor Iván Rodríguez.

El receptor de los Gigantes Nick Hundley bateó un jonrón de tres carreras contra el abridor Gio González en la tercera entrada.

El relevista Justin Miller (3-0) retiró a los cinco bateadores que enfrentó y se apuntó el triunfo.

