Inicio lento de Nola cuesta a Filis perder 2-0 ante Marlins

El seleccionado al Juego de las Estrellas, Aaron Nola, concedió dos carreras en el primer inning y los inofensivos Filis de Filadelfia jamás se recuperaron, para perder el sábado 2-0 ante los Marlins de Miami.

Los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, sólo han anotado 24 carreras en sus últimos nueve partidos.

Nola (12-3) necesitó 31 lanzamientos para salir del primer capítulo. Luego de llenar las bases sin outs, una carrera fue anotada en bola ocupada tras una rola y la otra llegó al plato con sencillo del venezolano Martín Prado con dos outs.

En ese primer inning, Nola aceptó tantas anotaciones como las que había concedido en sus tres aperturas previas combinadas.

El derecho sólo permitió dos corredores en las bases tras ese episodio inicial, uno en un error extraño de dos bases del tercera dominicano Maikel Franco. Al otorgar dos carreras en seis entradas, la productividad de Nola subió a 2.30.

Trevor Richards (3-5) lanzó seis episodios sin permitir anotaciones. Tres relevistas completaron la labor de ocho imparables, y Kyle Barraclough trabajó en torno a un par de sencillos con dos outs en la novena para su noveno salvamento y octava blanqueada de los Marlins en el año.

Por los Filis, los venezolanos César Hernández y Odúbel Herrera de 4-1 cada uno. Los dominicanos Carlos Santana de 4-0 y Franco de 3-0. El colombiano Jorge Alfaro de 3-1.

Por los Marlines, el dominicano Starlin Castro de 4-0. Los venezolanos Martín Padro de 3-2 con una producida y Miguel Rojas de 3-0.

