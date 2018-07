Rockies remontan y vencen 5-1 a Diamondbacks

El venezolano Gerardo Parra y el dominicano Raimel Tapia conectaron sencillos productores dentro de las tres anotaciones de su equipo en la sexta entrada y los Rockies de Colorado derrotaron el jueves 5-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Trevor Story disparó un bambinazo para los Rockies y Kyle Freeland que trabajó hasta la sexta recibió seis indiscutibles. DJ LeMahieu consiguió dos imparables y remolcó una carrera.

El miércoles, Colorado consiguió una apabullante victoria de 19-2 pero el jueves iba 1-0 abajo antes de remontar en la sexta.

El zurdo de Arizona, Robbie Ray (3-2) golpeó al venezolano Carlos González y dio bases por bola a Chris Iannetta cuando iba un out, momento en que lo relevó el venezolano Silvino Bracho, convocado antes del encuentro. Parra empató después con un sencillo productor que salió hacia el jardín derecho, y le siguió Tapia con otro sencillo conectado a Andrew Chafin . LeMahieu remolcó a Parra con un elevado de sacrificio.

Los Rockies anotaron dos más en la séptima con el 18vo jonrón de Story a lanzamiento del panameño Randall Delgado y un sencillo productor de González.

Scott Oberg (3-0) sacó los últimos dos outs para alzarse con el triunfo.

Por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte de 3-0.

Por los Rockies, los venezolanos González de 3-1, una anotada, una impulsada, y Parra de 2-1, una anotada, una producida. El puertorriqueño Noel Cuevas de 1-0. El dominicano Tapia de 1-1, una remolcada.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.