Greinke domina y Diamondbacks supera 7-2 a Piratas

Zack Greinke lanzó seis innings en blanco, y se mantuvo tras dos retrasos por lluvia, y los Diamondbacks de Arizona superaron el sábado 7-2 a los Piratas de Pittsburgh para sumar su tercera victoria consecutiva.

Paul Goldschmidt aportó jonrón para Arizona, líder de la División Oeste de la Liga Nacional, y el venezolano David Peralta produjo dos carreras. Goldschmidt negoció además dos bases por bolas y anotó tres veces.

Greinke (7-5) permitió dos hits, ponchó a siete sin pasaportes. También bateó un doble y anotó con otro de Jon Jay en el cuarto episodio.

Los Piratas apenas batearon cuatro pelotas fuera del cuadro frente a Greinke.

Por los Diamondbacks, el venezolano Peralta de 4-2 con dos producidas y una anotada.

Por los Piratas, los dominicanos Starling Marte de 4-1 y Gregory Polanco de 1-0. Los venezolanos Elías Díaz de 3-2 con una anotada y José Osuna de 2-0.

