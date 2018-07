Greinke domina en gira y Diamondbacks blanquea a Bravos

Zack Greinke añadió otra victoria en gira a su sólida primera mitad de temporada al permitir sólo cuatro hits en siete innings y dos tercios, lo que prolongó la sequía de la ofensiva de Atlanta, y los Diamondbacks de Arizona blanquearon el sábado 3-0 a los Bravos.

Greinke (10-5), seleccionado el jueves al equipo de la Liga Nacional para el Juego de Estrellas como reemplazo de Jon Lester , de Chicago, ha ganado cinco decisiones consecutivas. El derecho de 34 años ha sido particularmente fuerte en gira, al ganar cinco aperturas seguidas como visitante desde el 8 de junio.

Greinke controló el juego. Tuvo siete ponches, no dio bases por bola y no permitió más de un corredor a bordo por entrada.

El dominicano Ketel Marte pegó un jonrón en el sexto capítulo para Arizona, que ganó los primeros dos juegos de la serie a tres partidos e igualó su marca de 53 victorias antes del receso del Juego de Estrellas del 2017. Los Diamondbacks iniciaron el día medio juego detrás de los Dodgers por el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional.

Los Bravos, que han perdido ocho de los pasados 10, comenzaron el día un juego y medio detrás de Filadelfia en la lucha por el liderato de la División Este de la misma Nacional.

Brad Boxberger lanzó en torno a un sencillo con un out de Nick Markakis en la novena entrada para su 24vo salvamento.

El zurdo de los Bravos, Sean Newcomb (8-5), caminó a tres de los primeros cuatro bateadores de Arizona, lo que dejó la escena para el sencillo al jardín izquierdo de Steven Souza que vació las bases.

Por los Diamondbacks, el venezolano David Peralta de 4-1 con una anotada. El dominicano Marte de 4-1 con una producida y una anotada.

Por los Bravos, los venezolanos Ender Inciarte de 3-0 y Ronald Acuña de 4-0. El panameño Johan Camargo de 2-0. El dominicano Danny Santana de 1-0.

