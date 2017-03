Nicolás Maduro ironiza sobre selección italiana en el Clásico Mundial

El presidente Nicolás Maduro saludó el martes la clasificación de Venezuela a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol, tras una victoria ante Italia, equipo sobre el que ironizó el mandatario, al considerar que más bien se trataba de una selección de Estados Unidos.

"¿Jugamos con Italia? ¿Son italianos los jugadores? Yo creí que le habíamos ganado a Estados Unidos porque ninguno vive en Italia, ninguno nació en Italia", dijo el gobernante venezolano en un acto de gobierno transmitido a la nación en cadena de radio y televisión.

El equipo en cuestión estuvo integrado mayoritariamente por jugadores estadounidenses descendientes de italianos. Incluso, la lengua predominante que se escuchaba en las filas de la selección italiana era el inglés.

Pero esos jugadores, al igual que el receptor venezolano del equipo italiano Francisco Cervelli, expresaron repetidamente su orgullo de representar al país de sus ancestros.

Maduro afirmó que permitir la participación de selecciones conformadas por nacionales de otros países "es una estafa... que nadie se ofenda, pero es la verdad".

"¿Nos vamos a acostumbrar en el mundo del deporte a las estafas? Hoy podemos aplaudir a la selección nacional de béisbol con orgullo porque todos nacieron en Venezuela, todos son venezolanos y aprendieron a jugar pelota en los barrios" del país, agregó.

Venezuela venció el lunes a Italia por 4-3, en un juego de desempate, para dirimir al segundo equipo que se clasificaba a la ronda siguiente del Clásico Mundial. Puerto Rico avanzó como líder del Grupo D.

Venezuela se medirá este miércoles con Estados Unidos en la segunda fase del Clásico en San Diego.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.