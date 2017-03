Venezuela se mantiene con vida en el Clásico Mundial

Un doblete productor de Martín Prado en la parte alta de la décima entrada resultó decisivo en un duelo pródigo de emociones y remontadas, con lo que Venezuela superó el sábado 11-10 a la empeñosa Italia y se mantuvo con vida en el Clásico Mundial de Béisbol.

El antesalista de los Marlins de Miami, quien antes había logrado una de las mejores atrapadas en lo que va del certamen, conectó un leñazo que envió la pelota al fondo del jardín central y mandó a home a José Altuve con la carrera del triunfo para los venezolanos, en este encuentro del Grupo D.

Venezuela, que hace cuatro años fue eliminada en la primera fase y venía de ser apaleada 11-0 por Puerto Rico, se levantó de una desventaja de cinco carreras frente a los italianos. Con la victoria, se coloca con marca de 1-1 en el Grupo D que es liderado por los boricuas (1-0).

"El significado es inmenso porque no hay mañana, teníamos que ganar el juego como sea", dijo el manager de los venezolanos, Omar Vizquel. "Yo he jugado muchos juegos en mi carrera, de Serie Mundial y de playoffs, he estado muerto en muchos y nos hemos levantado pero este deber ser uno de los mejores tres, porque Italia fue un tremendo enemigo que nunca bajó la guardia, no sabía que en ese país jugaban béisbol de esa manera, fueron tremendos enemigos".

Italia (1-1) por ahora es segunda gracias a su mejor diferencia de carreras. El anfitrión México tiene marca de 0-1 y es colista.

Los venezolanos cierran la primera fase ante México el domingo. En esa jornada, los puertorriqueños se enfrentarán a Italia, que en el Clásico Mundial del 2013 fue la revelación al avanzar a segunda ronda.

Venezuela Luis Gutierrez / AP Luis Gutierrez / AP

En la presente edición, Italia ha tenido otra actuación meritoria. El jueves dejó sembrados en el terreno a los locales y el sábado vendió cara la derrota ante Venezuela.

"Cuando juegas un torneo de tres juegos para pasar todos son importantes y determinantes, y el partido que sigue no es que lo vamos a tratar de diferente manera", dijo el manager de los italianos, Marco Mazzieri. "Puerto Rico tiene un equipo muy bueno, lleno de estrellas, pero si juegas bien cualquiera le gana a cualquiera, no podemos pensar en sus peloteros porque si hacemos eso mejor no salimos a jugar".

Los italianos se pusieron al frente en la parte baja de la primera entrada con un doblete productor de Daniel Descalso, quien agregó un sencillo de dos anotaciones en la tercera. Alex Liddi y Brando Nimmo pegaron cuadrangulares solitarios en la cuarta para poner Italia arriba por 5-0.

Los venezolanos dieron señales de vida en la quinta, cuando Escobar elevó un globo para remolcar a Rob Segedin. Prado le siguió con un doblete para remolcar un par de carreras que pusieron la pizarra 5-3.

Escobar igualó las cosas en la sexta con un doblete por el jardín izquierdo que permitió anotar a Yangervis Solarte y a Odúbel Herrera.

Venezuela le dio la vuelta al encuentro en el séptimo inning, cuando Miguel Cabrera pegó un sencillo productor por el bosque derecho y empujó a Altuve. La delantera se amplió con un doblete productor de Carlos González, para poner la pizarra 7-5, y Cabrera aprovechó un error de Descalso para estirar la ventaja.

Italia se acercó en la parte baja del capítulo al anotar un par de carreras con un sencillo productor de Francisco Cervelli, y empató las cosas una entrada más tarde, con un sencillo productor de John Andreoli.

Salvador Pérez pegó un jonrón de dos carreras en la novena y parecía que Venezuela aseguraba la victoria.

Pero Chris Colabello bateó una rola que produjo una carrera y Gavin Cecchini pegó un sencillo ante un lanzamiento de Francisco Rodríguez para mandar el encuentro a entradas extras.

Venezuela recuperó la ventaja con el doblete de Prado y el relevista José Castillo retiró a los últimos tres hombres de Italia para preservar la victoria.

