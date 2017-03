Puerto Rico arrolla a Venezuela; hila 6to triunfo en Clásico

Ya con el boleto a semifinales en el bolsillo, Puerto Rico vapuleó el sábado 13-2 a Venezuela, para hilar seis victorias consecutivas en el Clásico Mundial de Béisbol.

Mike Avilés conectó cuatro imparables y produjo tres carreras, para encabezar el ataque de 17 hits de la selección boricua en el Petco Park.

"Desde que comenzamos a practicar en Arizona, hemos visualizado hacer lo que sea necesario", dijo el manager de Puerto Rico, Edwin Rodríguez. "Necesitamos completar la tarea que nos quedó pendiente en 2013".

Esa tarea es la coronación. Puerto Rico perdió ante República Dominicana la final de hace cuatro años.

Pero antes, deberá salir adelante frente a Holanda en la semifinal que se realizará el lunes en Dodger Stadium.

"Estamos enfocados en hacer aquello a lo que venimos", comentó rodríguez. "Hemos celebrado y ahora vamos a Los Ángeles".

Kennys Vargas disparó un cuadrangular de dos carreras, mientras que Ángel Pagán añadió un doblete y dos sencillos. Un día antes, Carlos Correa, Carlos Beltrán y Yadier Molina ayudaron a que la selección puertorriqueña superara 6-5 a Estados Unidos.

"Se siente superbién", expresó Vargas, quien figuró entre los reservistas que tuvieron la oportunidad de jugar el sábado. "Es grande ayudar al equipo a la ofensiva para alcanzar nuestra meta".

El abridor José de León lanzó dos entradas y dos tercios para llevarse la victoria. Martín Pérez cargó con la derrota.

"Es la primera vez que he visto lanzar a José", reveló Rodríguez. "Me impresionó mucho su recta y sus otros lanzamientos. Estará lanzando en las mayores este año, confío en eso".

Venezuela fue apabullada ante Puerto Rico por segunda vez en este Clásico. Cayó por 11-0 y nocaut en la primera ronda.

"Pienso que no jugamos la pelota que la gente y yo esperábamos", lamentó el manager Omar Vizquel. "Sinceramente, pensamos que íbamos a jugar mejor béisbol".

Puerto Rico dejó el encuentro definido mediante un racimo de cinco carreras en el séptimo inning, después de que Venezuela se había acercado a 5-2 con un jonrón de dos anotaciones de Rougned Odor en el sexto.

"Una de las cualidades del equipo es que tiene un compromiso profundo", destacó Rodríguez. "Jugaron bien y mostraron algo. Ésa es la belleza de nuestro equipo".

Un doblete productor de Reymond Fuentes y un sencillo remolcador de Pagán colocaron la pizarra 5-0 en el sexto capítulo.

