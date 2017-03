Puerto Rico vence a México; acecha 2da ronda en el Clásico

Jorge López lució sólido en cuatro entradas, Francisco Lindor sacudió dos cuadrangulares y Puerto Rico puso un pie en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol el sábado, al vencer 9-4 al anfitrión México.

López, quien milita en la organización de los Cerveceros de Milwaukee, lanzó cuatro entradas con un tercio, en las que admitió dos imparables y una carrera. Lindor, campocorto de los Indios de Cleveland, conectó su primer bombazo en la primera entrada y agregó otro en la séptima para sentenciar el encuentro.

"Cualquier victoria es buena, pero sabíamos que con la de hoy aseguramos algo súper bueno", dijo Lindor. "Pero aún no está terminado el trabajo en México, mañana tenemos que venir por otra victoria".

Javier Báez conectó otro jonrón de tres carreras para Puerto Rico, que se colocó con una foja de 2-0 como el mejor equipo del Grupo D. Italia y Venezuela vienen detrás, con idéntica marca de 1-1, y los mexicanos están en el sótano con 0-2.

"Con marca de 2-0 vamos a seguir jugando con la misma mentalidad, pensando en ir un lanzamiento a la vez, en un juego a la vez y tratando de ganar", dijo el manager de los boricuas, Edwin Rodríguez. "Haremos cambios en el lineup pero mantendremos la intención de ganar".

Los puertorriqueños, que fueron subcampeones en la última edición del Clásico y figuran entre los favoritos, controlan su destino: si vencen a Italia el domingo tendrán su pasaje en la mano sin depender de nadie.

"El equipo tiene lo que se necesita para ganar un campeonato. Hay buena química, el bateo y el pitcheo, sólo tenemos que jugar de la forma correcta", agregó Lindor.

Miguel González (0-1) fue el lanzador derrotado con una labor de cuatro entradas, en las que permitió cuatro imparables e igual número de carreras, todas limpias.

México, que se quedó fuera en la primera fase en el 2013, tiene un panorama complicado para evitar que se repita la historia. Necesita vencer a Venezuela y esperar que Puerto Rico derrote a Italia.

Sólo los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a la siguiente fase.

"Sé que estamos vivos porque si le ganamos a Venezuela y Puerto Rico derrota a Italia estamos dentro para un cuarto juego de desempate", dijo el manager de los mexicanos, Édgar González. "Seguimos positivos, vamos a darle con todo, a jugar con todo para sacar ese juego que es tan importante".

Lindor puso al frente a los boricuas desde la primera entrada con su primer leñazo de cuatro esquinas y se llevó Ángel Pagán a bordo para poner la pizarra 2-0.

México descontó en la parte baja del primero, con un batazo de Brandon Laird por el jardín derecho, que empujó a Esteban Quiroz, pero los boricuas retomaron su delantera de dos anotaciones en el tercer episodio, con un sencillo productor de Carlos Beltrán.

En la quinta entrada, Carlos Correa pegó un elevado de sacrificio para que Reymond Fuentes consiguiera la cuarta carrera de la noche para los puertorriqueños.

Puerto Rico sumó una anotación más en la séptima cuando Lindor mandó la pelota por encima del muro del jardín central.

México amenazó en la parte baja de ese capítulo. Chris Roberson pegó sencillo productor de una carrera y Efrén Navarro aprovechó un mal tiro de Correa para anotar en un batazo de Xorge Carrillo.

Después, Roberson anotó tras un wild pitch de Héctor Santiago para recortar la desventaja a una carrera.

Pero en la parte alta de la novena entrada, se desvanecieron las esperanzas del seleccionado local.

Yadier Molina pegó un sencillo con dos outs para producir una carrera más y Báez disparó un cuadrangular de tres carreras para amarrar el triunfo de Puerto Rico.

Antes del inicio de la novena, una pelea entre aficionados en las gradas del estadio de los Charros de Jalisco hizo que los jugadores de Puerto Rico abandonaran el dugout para acercarse a la tribuna porque era la zona en la que estaban sus familiares.

"Estábamos un poquito temerosos porque es la familia de nosotros y uno no quiere que pasen cosas así", dijo Lindor. "Al ver que estaban en la sección de la familia piensas en tu padre, esposa e hijos. Sé que los fans mexicanos son buenos y los de Puerto Rico también, pero la rivalidad que siempre ha estado entre ambos provoca esto, que es parte del juego, pero lástima que suceda en una actividad tan bella".

El juego estuvo detenido alrededor de cinco minutos hasta que la policía controló la pelea.

