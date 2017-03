México cae ante Italia en el Clásico de Béisbol

John Adreoli conectó un sencillo de dos carreras en la parte baja de la novena entrada e Italia remontó una desventaja de cuatro carreras para vencer 10-9 a México el jueves por la noche, en el primer partido por el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

Abajo 9-5 luego de ocho entradas, Alex Liddi conectó un doblete de dos carreras, Brandon Nimmo le siguió con sencillo productor para recortar la ventaja a una carrera y Andreoli pegó su batazo por segunda base ante un cuadro adelantado ante un lanzamiento del veterano Oliver Pérez para dejar tendidos a los mexicanos.

Italia superó a México por segunda ocasión consecutiva en un Clásico Mundial. Hace cuatro años, los italianos fueron la sorpresa al avanzar a la segunda ronda del torneo.

Con el triunfo, Italia toma la punta del Grupo D.

"Ya lo demostramos hoy y hace cuatro años", dijo el manager de Italia, Marco Mazzieri. "Dimos un perfecto ejemplo de la determinación y coraje y de la pasión y de la energía que estos muchachos tienen".

Venezuela y Puerto Rico, los otros dos integrantes, chocarán el viernes por la noche.

Sólo los dos mejores avanzan a la siguiente ronda.

Los mexicanos buscarán su primera victoria cuando choquen con los boricuas el sábado y cierran ante los venezolanos un día más tarde.

"El próximo partido va a ser como un séptimo juego de Serie Mundial para nosotros, no podemos cambiar el resultado pero vamos a tratar de mantenernos positivos", dijo el manager de México, Édgar González. "El próximo juego es el más importante para nosotros y sé que este equipo no se va a agachar".

Italia chocará con Venezuela el sábado.

"Cuando juegas un partido como este te hace sentir bien contigo mismo, porque batallamos y debemos mantener la misma actitud ante Venezuela en dos días", agregó Mazzieri.

El lanzador ganador fue el relevista Jordan Romano y la derrota fue para Roberto Osuna, quien permitió cinco carreras y tres imparables

México tomó la ventaja desde la primera entrada apenas en el segundo lanzamiento de Alessandro Maestri cuando Esteban Quiroz se enredó con la pelota y la mandó por encima de la barda de jardín izquierdo.

En la parte baja del episodio los italianos encontraron la igualdad con la misma ruta. Brandon Nimmo disparó un palo de vuelta entera sin hombres en las almohadillas y puso las cosas 1-1.

En la parte alta de la tercera, Quiroz mantuvo el madero encendido y conectó un doble que remolcó a Sebastián Elizalde con la segunda carrera mexicana.

El combinado azteca agregó un par de anotaciones más en la cuarta, una con cuadrangular solitario de Japhet Amador y luego Elizalde empujó otra carrera con sencillo para el 4-1.

El gusto duró poco a la novena local porque Rob Segedin conectó cuadrangular de dos carreras para recortar la desventaja y Chris Colabello le siguió con otro tablazo de cuatro esquinas por el central sin gente a bordo para empatar 4-4.

Los mexicanos retomaron la ventaja cuando Luis Cruz bateó un doblete de dos carreras dentro de un ataque de tres anotaciones que puso las cosas 7-4.

Drew Butera abrió la baja de la quinta con cuadrangular solitario para acercar a los italianos 7-5.

Elizalde volvió a lucir con el bate en la alta de la séptima con un batazo que trajo un par de carreras para reestablecer la diferencia de cuatro carreras y parecía que los mexicanos saldarían cuentas pendientes ante Italia, especialmente con su estelar relevista Osuna en la loma, pero el lanzador de Toronto no pudo sacar ningún out en 26 lanzamientos y ahogó los festejos en la ciudad.

"Estábamos ganando 9-5 con lanzadores de las Grandes Ligas, no sé qué podría haber hecho diferente, pero no fue nuestro juego", agregó González. "Sabemos que (Osuna) es un lanzador fenomenal, pero todos tenemos días buenos y malos".

