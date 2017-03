Roark buscará reivindicarse con EEUU en el Clásico

Tanner Roark tendrá la oportunidad de reivindicarse en el Clásico Mundial de Béisbol.

El lanzador de los Nacionales de Washington abrirá el duelo de este martes por Estados Unidos ante Japón, en busca de un boleto a la final. La selección estadounidense busca anclar en la final del certamen por primera vez en las cuatro ediciones disputadas hasta ahora.

Japón avanzó a la semifinal al clasificarse desde el Grupo E con una foja de 3-0. Estados Unidos finalizó segundo respecto de Puerto Rico en el Grupo F, con un récord de 2-1.

El manager Jim Leyland ha encomendado a Roark el duelo frente al derecho Tomoyuki Sugano, en el Dodger Stadium.

Roark ingresó como relevista durante el juego que su equipo perdió por 7-5 ante los dominicanos en la primera ronda, el 11 de marzo en Miami. El derecho permitió un jonrón en solitario a Manny Machado, lo que encendió la remontada. Toleró también un sencillo de dos carreras de Carlos Santana.

"Le ha faltado fortuna hasta ahora, para ser sinceros, por cómo salió todo", comentó Leyland el lunes. "Pero merece esta apertura. Ha sido un soldado que se alistó para este torneo. Lo enviaré a lanzar y me siento muy cómodo con eso".

Roark aprecia la oportunidad de lanzar en lo que considera el compromiso más importante de su carrera. Se trata de un juego de vida o muerte.

"La clave es recurrir a mi fuerza, lanzar strikes y sacar outs", resaltó.

Roark ha buscado afinar sus pitcheos mediante múltiples sesiones de bullpen y observando atentamente los juegos.

"Sólo trato de mantenerme concentrado en el juego, aunque no esté yo lanzando", dijo. "Sólo veo cómo reaccionan los bateadores. Los miro y trato de aprender lo más que pueda de estos tipos".

Sugano supo que abriría la semifinal cuando esperaba el vuelo que lo conduciría del Aeropuerto de Narita a Estados Unidos.

"Confío en él", dijo el manager de Japón, Hiroki Kokubo.

Japón disputó el domingo un juego de exhibición ante los Dodgers de Los Ángeles en Arizona, donde las condiciones son cálidas.

En Los Ángeles, la temperatura será más baja. Se pronostica también lluvia para el martes y miércoles. El termómetro se ubicaría en unos 65 grados Fahrenheit (18,3 centígrados).

"Finalmente ha llegado esto", destacó Sugano. "Mañana seguro ganamos y avanzamos a la final. Eso es lo que creo".

