Puerto Rico vence a Italia y avanza a 2da ronda del Clásico

Carlos Correa pegó un cuadrangular de tres carreras, José Berríos lanzó cinco sólidas entradas tras un inicio titubeante y Puerto Rico continuó con su avasallador paso en el Clásico Mundial de Béisbol para clasificarse a la segunda ronda al apalear el domingo 9-3 a Italia.

Correa, estelar infielder de los Astros de Houston, logró su segundo jonrón en esta edición del Clásico. Enrique Hernández sumó dos producidas y los boricuas finalizaron con marca de 3-0 para avanzar como primeros del Grupo D.

"Desde el principio no había duda de que podíamos salir vivos de esta ronda, pero la meta es ganarlo todo, sabemos que no hay oponente pequeño, pero nosotros tenemos mucho orgullo y lo que vamos a traer a la mesa es lo que han visto hasta ahora", dijo Hernández.

Puerto Rico, con una nómina repleta de talento, ha cumplido cabalmente con la etiqueta de favorito con la que arribó al torneo, luego del subcampeonato logrado hace cuatro años. Los puertorriqueños iniciaron noqueando 11-0 a Venezuela tras siete entradas en su primer partido, superaron el sábado a México por 9-4 y liquidaron a los italianos en su último compromiso.

La calidad del equipo será sometida a una prueba mayor a partir del martes, cuando se enfrente al campeón reinante, la República Dominicana.

"Cuatro años esperamos desde la última vez que nos quedamos cortos. Desde que se cantó el último out hace cuatro años hasta que empezamos ahora teníamos ansiedad y venimos con hambre y el deseo de llevar ese oro a Puerto Rico, tenemos un equipazo y ahora se viene Dominicana y la meta es ganar ese juego, sé que ellos ganaron sus tres juegos en Miami y nosotros también, estamos listos para el que venga", añadió Hernández.

Con un triunfo en 11 innings sobre Colombia, los dominicanos se aseguraron el primer puesto del Grupo C.

Italia (1-2) aún tiene vida pero requiere que México (0-2) derrote a Venezuela (1-1) a última hora para forzar un triple empate en el segundo puesto. En ese escenario, los dos equipos con mejor promedio de carreras jugarían un partido de desempate el lunes.

Sólo dos de los cuatro equipos del grupo pasan a la siguiente fase.

"Estoy orgulloso de los muchachos porque la gente ha podido apreciar que jugamos con corazón y alma a pesar de que no se han dado los resultados", dijo el manager italiano Marco Mazzieri. "Ahora sólo nos queda esperar el juego de esta noche, sé que podemos pasar pero tenemos que esperar a ver qué ocurre".

Berríos permitió dos carreras en el primer inning y una más en el tercero pero después se compuso y completó las cinco entradas con dos hits permitidos, una base por bolas y seis ponches.

"Salí con entusiasmo y las ganas pero me hicieron primeros dos carreras y luego una, pero lo importante es que bajé la guardia, me reagrupé y lancé tres entradas en cero", dijo Berrios. "Mi opción era seguir compitiendo y tratar de ayudar al equipo".

Con el pasaje a segunda ronda virtualmente en la mano antes del partido, Puerto Rico salió con un par de modificaciones en su lineup. Los italianos aprovecharon con un jonrón de dos carreras de John Andreoli.

Javier Báez descontó con sencillo productor en la baja de la primera, pero Italia volvió a rayar en la segunda con un cuadrangular de Drew Butera por el izquierdo.

Puerto Rico anotó dos carreras en la segunda para empatar las cosas y Carlos Beltrán le dio la vuelta a la pizarra con un sencillo por el central para mandar a Correa a la registradora.

Los boricuas pusieron tierra de por medio en el cuarto capítulo con el jonrón de tres carreras de Correa. Un episodio más tarde, Hernández pegó triple para producir otra de sus carreras y Francisco Lindor remolcó una con elevado para poner las cosas 9-3.

