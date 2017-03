Israel brilla en el Clásico, pero genera poco entusiasmo

Israel ha sido la gran sorpresa del Clásico Mundial de Béisbol, al ganar sus tres partidos de la fase de grupos y generar simpatía con su mascota, llamada "El Buena Gente de la Banca".

Pero en Israel, parece que nadie se ha dado cuenta.

El béisbol es un deporte casi invisible en Israel, donde lo consideran anticuado y aburrido. El equipo está formado en su mayoría por peloteros estadounidenses descendientes de judíos, por lo que hay pocos lazos afectivos en el país.

Israel comenzó el torneo ubicado en el puesto 41 del ranking mundial, la peor clasificación entre los 16 equipos. Sin embargo, derrotó a Corea del Sur por 2-1 en su primer encuentro, y luego 15-7 a Taiwán y 4-2 a Holanda para terminar como líder del Grupo A con marca de 3-0.

El domingo enfrenta a Cuba por la segunda ronda en Tokio, con la meta de meterse en las semifinales en Los Angeles.

Para la pequeña comunidad beisbolera del país, la gesta ha sido increíble. Israel cuenta con apenas un estadio de béisbol y alrededor de mil jugadores, que están acostumbrados a contestar preguntas de los israelíes sobre el equipo que utilizan y la diferencia entre un jonrón y un ponche.

Ahn Young-joon / AP Ahn Young-joon / AP

Los partidos de Israel en el Clásico no han sido transmitidos en el canal nacional de deportes, y apenas han tenido breves menciones en la prensa. La mayoría de los israelíes ni siquiera saben que tienen una selección que está compitiendo de tú a tú con los mejores del béisbol.

Eso incluye a la ministro de deportes. Cuando le preguntaron en una entrevista radial si tenía planes de ir a Corea del Sur, Miri Regev no tenía idea de que allí se jugaba el grupo de Israel. Cuando le preguntaron más, dijo que sabía que existía un equipo de béisbol, pero no mucho más.

"Soy la ministro de deportes, pero tampoco pretendo conocer a todos los jugadores y a todos los equipos", dijo en la entrevista con Army Radio. "Mi trabajo es ayudarlos... y obviamente ese no es uno de los deportes en los que invertimos".

El fútbol y el básquetbol son los deportes más populares en Israel. El béisbol es popular entre la comunidad judía en Estados Unidos, pero en Israel sólo es seguido por inmigrantes estadounidenses.

La selección sólo incluye a dos jugadores con ciudadanía israelí, ambos pitchers que apenas son utilizados. Ocho de los estadounidenses del euipo visitaron Israel por primera vez hace apenas dos meses, para conocer el país al que iban a representar en el torneo.

"Dejemos de actuar como si realmente representaran a Israel, porque dudo que alguien que no ha vivido en un país, y nunca lo ha visitado, pueda tener algún tipo de afecto hacia el país", escribió Guy Leiba en el popular portal YNet. "No hay diferencia entre estos jugadores y los corredores africanos que representan a países árabes por unos cuantos dólares".

Gil Barak, un comentarista deportivo de la cadena Sports 5, dijo que no puede identificar a un solo jugador del plantel.

"Nadie conoce el deporte, es totalmente ajeno a nosotros", dijo. "Es un deporte que no tiene pasado, presente ni futuro aquí".

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.