Dominicana despierta en la 11ma y tritura a Colombia

Welington Castillo rompió el empate mediante un sencillo productor de dos carreras en la undécima entrada, en la que República Dominicana despertó con furia para anotar siete veces y triturar 10-3 a Colombia el domingo en el Clásico Mundial de Béisbol.

La selección dominicana, campeona defensora, había logrado el sábado una remontada espectacular ante Estados Unidos. Perdía por 5-0 y terminó imponiéndose por 7-5.

Con su triunfo sobre el equipo colombiano, República Dominicana aseguró su boleto a la segunda ronda del certamen, que comienza el martes en San Diego. La selección quisqueyana ha hilvanado 11 triunfos consecutivos en el certamen.

Pero la victoria sobre Colombia no fue sencilla.

"Estos chicos han dado una batalla tremenda", reconoció el manager dominicano Tony Peña, en referencia a sus rivales.

José Bautista y Carlos Santana comenzaron el undécimo inning como corredores designados, en segunda y primera base, en cumplimiento de una regla del certamen para favorecer que se desempaten con mayor celeridad los encuentros.

Mel Rojas adelantó a los dos hombres en los senderos mediante un toque de sacrificio. Gregory Polanco recibió el boleto intencional y Castillo sacudió un lineazo ante William Cuevas, entre el jardín izquierdo y el central.

Jean Segura añadió un doblete de tres carreras y Santana empujó a Robinson Canó por medio de un sencillo.

Incorporado de última hora, como reemplazo del lesionado Hanley Ramírez, Segura bateó de 5-3 durante su primera participación en un Clásico.

"Estoy feliz por ser parte de este gran equipo", expresó el campocorto de los Marineros de Seattle. "Es lo más grande que me ha pasado en mi carrera".

Colombia tuvo la oportunidad de dar la sorpresa en la parte baja del noveno capítulo, cuando el corredor emergente Óscar Mercado fue puesto out en un intento por anotar tras un elevado de Reynaldo Rodríguez al bosque izquierdo.

Infructuosamente, el piloto Luis Urueta reclamó que Castillo había bloqueado la trayectoria de Castillo hacia el plato, tras capturar el tiro de Bautista. De hecho, el umpire de home Tripp Gibson expulsó a "La Mente Maestra" y al jardinero Tito Polo durante la acalorada discusión.

Luego del encuentro, Urueta reconoció que Gibson había tomado la decisión acertada.

"Para mí fue out, no veo nada polémico", dijo. "Tal vez los jugadores se dejaron llevar por la emoción. Es normal. No se puede pensar que perdimos el partido por ese motivo".

Enny Romero resolvió a la perfección el décimo inning, en el que recetó dos ponches, para llevarse la victoria.

Manny Machado disparó un doblete productor en la tercera entrada y anotó en un error, para que los dominicanos tomaran la ventaja por 3-1. Pero Colombia rayó una vez en el sexto episodio, con un doble de Mauricio Ramos, y Jorge Alfaro igualó el encuentro merced a un bambinazo ante Fernando Rodney en el octavo.

"Estuvimos a 90 pies de sorprender al mundo y de dejar a los dominicanos boquiabiertos", destacó Urueta. "No ganamos el juego, pero sí el respeto de la gente".

Las esperanzas de Colombia para avanzar a la fase siguiente en su primer Clásico dependen del encuentro que disputaban Estados Unidos y Canadá, más tarde. Existe la posibilidad de un triple empate, si Canadá derrota a Estados Unidos.

"Demostramos de verdad que podemos jugar béisbol en los grandes escenarios, ante países como Estados Unidos y República Dominicana", recalcó Ernesto Frieri, quien lanzó dos innings sin aceptar anotación. "Para el béisbol colombiano, hicimos historia. No conseguimos el triunfo, pero competir contra potencias mundiales lo dice todo".

