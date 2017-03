EEUU, a segunda ronda del Clásico, tras apalear a Canadá

Nolan Arenado y Buster Posey terminaron con un jonrón y tres impulsadas por cabeza, y Estados Unidos se embolsó el pasaje para la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol, al aplastar el domingo 8-0 a Canadá.

La selección estadounidense finalizó con una foja de 2-1, para ser segunda del Grupo C. Más temprano, República Dominicana se aseguró el primer puesto, con una victoria sobre Colombia por 10-3 en 11 innings.

Esta combinación de resultados dejó eliminado al equipo colombiano, que participó por primera vez en el Clásico. Canadá quedó en el sótano, luego de perder sus tres compromisos.

Danny Duffy se convirtió en el tercer abridor consecutivo que no aceptó carrera en su actuación con Estados Unidos. Recetó siete ponches en cuatro capítulos. Sólo permitió que Jonathan Malo y Peter Orr se le embasaran, por medio de sencillos seguidos cuando había dos outs del tercer acto.

Duffy, Chris Archer y Marcus Stroman se combinaron para una labor de 12 innings y dos tercios sin tolerar anotación en sus aperturas.

Los relevistas estadounidenses se combinaron para cinco innings de blanqueada, luego de permitir nueve carreras en nueve entradas y un tercio durante los primeros dos duelos. Tyler Clippard retiró a sus seis enemigos, cuatro por la vía del ponche.

Los 22.303 espectadores que se dieron cita en el Marlins Park representaron una afluencia mucho menor que en los encuentros disputados por República Dominicana. Aun así, varios agitaron banderas y entonaron cánticos para alentar al equipo local.

