Israel tumba 4-1 a Cuba y sigue invicto en el Clásico

Bateo oportuno y pitcheo sólido. Eso fueron los recursos con lo que Israel remontó para doblegar el domingo a Cuba por 4-1 y arrancar con el pie derecho la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

Los debutantes israelíes se mantienen invictos al torneo con cuatro victorias.

A segunda hora, el anfitrión Japón derrotó 8-6 a Holanda en 11 innings y también sigue con paso perfecto tras cuatro partidos. Fue el primer juego en definirse con la regla de desempate.

El abridor Jason Marquis, quien lanzó en Grandes Ligas por última vez en 2015, maniató a Cuba al permitir una carrera y cuatro hits en cinco innings y dos tercios. Zach Thornton se acreditó la victoria tras relevar en el sexto y sacar cuatro outs.

"Todavía estaba en condiciones de lanzar un poco, pero era el momento preciso para sacarme", dijo Marquis, de 38 años. "El bullpen hizo un trabajo estupendo".

Josh Zeid salió bien librado de un atolladero con las bases llenas en el octavo, cuando forzó a Willian Saavedra a que bateara un rodado por tercera base y dos outs. Zeid completó el juego y se apuntó el rescate.

Israel enfrentará a Holanda el lunes. Ambos se enfrentaron en Seúl por la primera ronda, con los israelíes imponiéndose por 4-2.

Alfredo Despaigne adelantó 1-0 a Cuba con un jonrón solitario en el segundo inning en el Domo de Tokio pero Israel lo empató en el cuarto con el doble de Ryan Lavarnway que remolcó a Ike Davis desde primera base.

Israel se despegó 3-1 en el sexto mediante un sencillo remolcador de Zach Borenstein y luego con un doble de Blake Gailen.

Gailen produjo la cuarta con un toque de sacrificio en el octavo.

"No anotamos muchas carreras, pero dimos los hits oportunos cuando más se necesitaban", señaló el jardinero derecho Borenstein. "Todo nos está saliendo bien".

Despaigne quedó como el máximo jonronero en la historia del torneo. Su batazo el domingo contra Jason Marquis fue su tercero en esta edición y el séptimo en total, rompiendo un empate con su compatriota Frederich Cepeda.

"Nuestros pitchers sufrieron con la zona de strike", dijo el manager cubano Carlos Martín. "Pero fueron ocho bases por bolas las que dimos, eso es demasiado en un torneo como el Clásico Mundial, muchísimas".

Sho Nakata remolcó dos carreras con un sencillo en el 11ma episodio. Bajo las reglas de desempate que rigen en el torneo, el 11mo arrancó con corredores en primera y segunda base. Seiya Suzuki tocó para que los corredores avanzaran y seguido Nakata respondió con su imparable por el jardín izquierdo.

Japón se puso al frente 5-1 en el tercer inning, pero Holanda respondió con cuatro anotaciones en la parte baja, incluyendo un jonrón de dos carreras Wladimir Balentien. Un sencillo remolcador de Jonathan Schoop empató el juego 6-6 en el noveno, obligando extra innings.

El martes, Japón se las verá con Cuba.

Los dos primeros en la segunda ronda avanzarán a la fase final, que se disputará entre el 20 y 22 de marzo en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

