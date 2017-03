Israel vence 4-2 a Holanda en el Clásico Mundial

Un doble remolcador de Nate Freiman abrió un primer inning con tres carreras e Israel derrotó el jueves por 4-2 a Holanda para terminar la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol en la cabeza del Grupo A con una foja de 3-0.

Zach Borenstein y Ryan Lavarnway también remolcaron carreras en el primer episodio para Israel, que logró su boleto a segunda ronda gracias a la victoria de Holanda sobre Taiwán por 6-5 el miércoles.

Holanda (2-1) también pasa a la siguiente fase, que arrancará el sábado en el Tokyo Dome.

Sharlon Schoop anotó en un error de lanzamiento del segunda base Tyler Krieger en el octavo para acercar a Holanda a 4-2, pero Didi Gregorious pegó un roletazo en una doble matanza para terminar el inning.

Los dos mejores de la segunda ronda lucharán por el título en la serie final en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Israel jugará su primer partido de la segunda ronda el sábado.

Ambos abridores trabajaron apenas un inning: Jason Marquis, un expitcher en las Grandes Ligas, lanzó un inning en blanco por Israel, mientras que Rob Cordemans, que a sus 42 años ha lanzado en las cuatro ediciones del Clásico, permitió tres carreras.

Josh Zeid se apuntó su segundo rescate del torneo.

Israel es el primer equipo que sale de la ronda preliminar y que luego termina la fase de grupos invicto.

En Tokio, James Beresford bateó un jonrón con las bases llenas en el octavo episodio y Australia arrolló por 11-0 a China para colocar su marca en 1-1 en el Grupo B.

Luke Hughes también remolcó cuatro carreras por Australia, que jugará el viernes contra Cuba (1-1). El ganador avanzará a la segunda ronda.

Japón, que ya tiene asegurado su boleto a la próxima etapa, tuvo el día libre y juega el viernes contra China.

