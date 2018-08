Cerveceros envían a Soria a lista de lesionados por 10 días

El derecho de los Cerveceros de Milwaukee, Joakim Soria, fue colocado el viernes en la lista de lesionados por 10 días debido a un tirón en la ingle derecha.

Soria se lesionó mientras permitía un grand slam de Hunter Renfroe en el noveno inning de la derrota del jueves por 8-4 en casa ante San Diego. El mexicano salió tras enfrentar a dos bateadores.

"Simplemente lo trataremos y quizá para cuando termine el fin de semana tendremos una mejor idea", dijo el manager Craig Counsell.

Soria tiene una efectividad de 1.59 en siete juegos desde que Milwaukee lo adquirió en un canje con los Medias Blancas de Chicago hace dos semanas. En 40 encuentros en total, tiene foja de 0-3 con 2.44 de carreras limpias admitidas y 16 salvamentos en 20 oportunidades.

Los Cerveceros llamaron al derecho Adrian Houser de Colorado Springs en Triple-A para reemplazar a Soria.

El errático cerrador Corey Knebel no estaba disponible el viernes contra los Bravos de Atlanta luego de conceder cuatro carreras, dos imparables y cuatro bases por bolas en los últimos dos encuentros. Counsell dijo que Josh Hader desempeñaría el papel de cerrador.

