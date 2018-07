Polanco y Marte dan jonrones seguidos en triunfo de Piratas

Los dominicanos Starling Marte y Gregory Polanco batearon jonrones consecutivos por segunda vez el sábado, y los Piratas de Pittsburgh ganaron el segundo juego de una doble cartelera 6-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

Con los Piratas arriba 3-0 en la octava entrada, Marte dio su 13vo cuadrangular sobre la barda del jardín izquierdo antes que Polanco conectara su 16vo por encima del muro entre el jardín derecho y central para poner la pizarra 5-0. Ambos también dieron jonrones espalda con espalda más temprano el sábado en el primer inning del triunfo de los Piratas 2-1.

Marte extendió su racha dando de hit a 11 juegos con un doble por regla de terreno en la sexta entrada.

En su segunda apertura ligamayorista, Clay Holmes (1-1) no permitió carreras y sólo aceptó cuatro hits con seis ponches y dos bases por bolas para su primer triunfo.

Los Piratas han ganado los primeros cuatro partidos de su serie de cinco contra los Cerveceros.

Un cuadrangular de Max Moroff, su tercero de la campaña, ante Brent Suter (8-6), abrió el marcador en el tercer capítulo. Luego de un sencillo de David Freese anotó Marte para ponerlo 2-0 en la sexta, y Jordan Luplow dio su primer bambinazo de la temporada al jardín central, para ampliar a 3-0 la ventaja en la séptima.

Luplow volvió a jonronear para poner el 6-0 en la octava.

En el primer juego, Marte se enredó con un lanzamiento en cuenta de 0-1 de Chase Anderson (6-7) para depositarlo sobre la barda de jardín central y poner a los Piratas al frente 1-0. Polanco le siguió con un jonrón en cuenta de 3-2 al jardín derecho.

El dominicano Richard Rodríguez (2-2) se quedó con la victoria al retirar a los cuatro enemigos que enfrentó en relevo de su compatriota Iván Nova.

El venezolano Felipe Vázquez sacó los últimos tres outs para imponer una marca personal de 22 rescates en 26 oportunidades.

Primer juego: por los Piratas, los dominicanos Polanco de 3-1 con una producida y una anotada; Marte de 4-1 con una producida y una anotada; Iván Nova de 2-0. El venezolano Elías Díaz de 4-3.

Por los Cerveceros, los venezolanos Hernán Pérez de 4-0; Jesús Aguilar de 1-0. El dominicano Jonathan Villar de 1-0.

Segundo juego: por los Piratas, los dominicanos Marte de 4-2 con una producida y dos anotadas; Polanco de 4-1 con una impulsada y una anotada; Michael Feliz de 1-0.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jesús Aguilar de 4-1 con dos remolcadas; Hernán Pérez de 4-2 con una anotada. El dominicano Jonathan Villar de 2-0.

