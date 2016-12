Tomateros vencen a Jalisco; serán locales en postemporada

La derrota fue al registro de Benigno Cepeda (0-1), tras permitir dos imparables y una carrera en una entrada y dos tercios.

Rusney Castillo sacudió un sencillo remolcador de dos anotaciones y Jan Vázquez sumó una remolcada.

En Mayagüez, Félix Ortega (1-0) lanzó cinco episodios de cinco imparables y apenas una carrera para guiar a los Gigantes de Carolina a una victoria por 4-1 sobre los locales Indios. La derrota fue para Jonathan Sánchez (5-2), tras conceder cinco imparables y tres anotaciones en cinco episodios.

Jeff Domínguez conectó un cuadrangular de dos carreras, Anthony García bateó de 4-2 con una impulsada y Jasiel Balaguert añadió un sencillo remolcador.

A una jornada de concluir el calendario regular, Santurce (28-11) ha asegurado el liderato, seguido por Mayagüez (25-14), Caguas (18-21), Carolina (16-25) y Aguadilla (11-28)

Este viernes Caguas visita a Santurce y Aguadilla a Mayagüez en la última jornada del rol regular.

