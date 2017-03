Carlos Martínez abrirá por Cardenales en partido inaugural

El dominicano Carlos Martínez será el pitcher abridor de los Cardenales de San Luis el 2 de abril, en su primer partido de la temporada de Grandes Ligas contra los campeones Cachorros de Chicago.

El manager de los Cardenales, Mike Matheny, informó a Martínez sobre su decisión antes que lanzara el miércoles en un partido de pretemporada ante Washington. En ese encuentro, Martínez toleró tres hits durante cinco innings, y San Luis se impuso 6-1 a los Nacionales.

"Me sentí honrado. Sinceramente, cuando él conversó conmigo, no lo podía creer", comentó el pitcher. "Pensé que estaba hablando de los juegos de exhibición en Springfield o Memphis. Estar en esta posición de representar a los Cardenales como el primer abridor y el as es algo muy importante para mí".

Adam Wainwright abrió el primer partido de las cuatro últimas temporadas por San Luis. Matheny dijo que el veterano, que abrirá el segundo encuentro de la serie, no se molestó por la decisión.

"Es bueno conversar con alguien que entiende las cosas", dijo el piloto.

Martínez, de 25 años, tuvo marca de 16-9 con 3.04 de efectividad el año pasado. Se le eligió al Juego de Estrellas.

"Será una noche muy emocionante", dijo Matheny. "Será un partido divertido. Nuestro estadio estará encendido, aunque de todas formas siempre lo está en el partido inaugural".

"Su reto será poder controlar toda esa energía y emoción, pero también es una recompensa por todo lo que ha hecho y lo que creemos que hará en el futuro", agregó.

Martínez realizó el miércoles su primera salida de pretemporada desde que regresó de la selección dominicana con la que disputó el Clásico Mundial de Béisbol. Su única acción en la Liga de la Toronja hasta ahora se remontaba al 1 de marzo, cuando tiró tres innings en blanco ante los Mets de Nueva York.

Martínez tuvo efectividad de 1.13 en dos aperturas en el Clásico, donde la República Dominicana fue eliminada por Estados Unidos en la segunda ronda.

Wainwright ostentó un récord de 13-9 y una efectividad de 4.62 el año pasado. Habló con Martínez después de conocer los puestos en la rotación.

"Tuvimos una charla bastante buena", afirmó Martínez. "Lo primero que salió de su boca fue una felicitación. Sólo me recomendó aprovechar esta oportunidad".

