Dodgers y Cerveceros acaparan en purga de Mellizos y Orioles

Los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee, con la mira puesta en los playoffs, prosiguieron con la remodelación a fondo en el cuadro interior de sus rosters. Baltimore y Minnesota acabaron de demoler sus planteles.









Punteros en la División Oeste de la Liga Nacional, Los Ángeles incorporó al segunda base Brian Dozier de los Mellizos a cambio del infielder Logan Forsythe y dos prospectos.

Milwaukee, que persigue a los Cachorros en la división Central de la Nacional, también estrenará intermedista. Se trata de Jonathan Schoop , procedente de los Orioles . A cambio, Baltimore recibió al segunda base Jonathan Villar y otro par de jugadores de las menores.

Ambas transacciones se concretaron el martes, el día tope para cerrar canjes sin restricciones, día en el que se realizaron 15 operaciones. Todos los equipos, salvo San Francisco, realizaron un cambio desde el Juego de Estrellas, mientras que Tampa Bay realizó siete movimientos.

Las adquisiciones habían comenzado durante la pausa del Juego de Estrellas, a mediados de mes, cuando los Dodgers remecieron el mercado al sumar al estelar torpedero Manny Machado de los Orioles por cinco prospectos.

Baltimore apenas empezó a mover fichas. Al canje de Schoop, los Orioles también pactaron el martes con los Bravos de Atlanta para ceder a los pitchers Kevin Gausman y Darren O'Day por cuatro prospectos.

En total en las últimas dos semanas, Baltimore se zafó de seis pilares de su roster, incluyendo también al cerrador Zach Britton (Yanquis) y al relevista Brad Brach (Atlanta). A cambio, apilaron a 14 prospectos y un solo jugador de Grandes Ligas, el dominicano Villar. También recortaron 29 millones de dólares en gasto de nómina este año y acumularon 2,75 millones para firmas internacionales.

Al tirar la toalla en la Central de la Liga Americana en medio de una decepcionante temporada, Minnesota también purgó su roster.

Dozier fue el quinto jugador transferido por los Mellizos en los últimos cinco días. Se unió en la puerta de salida al abridor Lance Lynn (Yanquis), el infielder venezolano Eduardo Escobar (Diamondbacks) y los relevistas Zach Duke (Marineros) y Ryan Pressly ( Astros ). Los Mellizos recibieron a 12 jugadores, con Forsythe como el único en las mayores.

Los Dodgers ahora cuentan con Dozier, quien el año pasado sacudió 42 jonrones. Pero apenas lleva 16 cuadrangulares y su OPS de .708 es el más bajo desde su año de novato en 2012.

En procura de repetir en la Serie Mundial, las Dodgers apuntalaron su bullpen con el derecho John Axford de Toronto. Axford ha sido dominante ante bateadores zurdos, limitándoles a un promedio de .147

Milwaukee, en procura de clasificarse a la postemporada por primera vez desde 2011, ya había adquirido el fin de semana al tercera base Mike Moustakas . Ahora tiene a Schoop, quien ha dado de hit en sus últimos 12 partidos — con siete jonrones y 16 impulsadas en ese lapso.

"Jonathan ha demostrado ser uno de los infielders más dinámicos de las mayores y estamos felices de contar con él", valoró el gerente de los Cerveceros David Stearns.

Además de Schoop y Moustakas, Milwaukee también añadió al relevista mexicano Joakim Soria de los Medias Blancas. Pero no incorporaron a un abridor para una rotación que no convence, más tras las bajas por lesión de Zach Davis, Brent Suter y Jimmy Nelson.

La jornada del martes comenzó cuando los Cardenales de San Luis canjearon al jardinero Tommy Pham a los Rays de Tampa Bay por tres prospectos.

Los Rays también se desprendieron de su as Chris Archer y del estelar receptor venezolano Wilson Ramos . En el canje por Archer, Tampa Bay se llevó al jardinero Austin Meadows , un cotizado prospecto.

Archer, de 29 años y dos selecciones al Juego de Estrellas en su trayectoria, aportará experiencia a una rotación de Pittsburgh que ya incluía a Jameson Taillon , Trevor Williams y Joe Musgrove. Los Piratas amanecieron siete juegos detrás de la punta en la Central de la Nacional y a tres juegos y medio detrás del segundo comodín.

"Están súper encendidos en este momento y me quieren con ellos", dijo Archer. "Me entusiasma ser parte de una organización que me quiere, ser parte de una rica historia de béisbol y una comunidad trabajadora. No puedo esperar a llegar".

También el martes, los Marlins de Miami dejaron partir al jardinero Cameron Maybin (Marineros) y al relevista Brad Ziegler (Diamondbacks). Pero retuvieron a su estelar receptor J.T. Realmuto, en la mira de varios equipos.

Los Indios de Cleveland fueron cautelosos y optaron por una modesta adquisición: añadieron al jardinero central Leonys Martín (Tigres). El cubano es el líder de asistencias en la liga con nueve.

Varios traspasos se habían concretado durante la última semana, con los cerradores Roberto Osuna (a Houston) y Ken Giles (a Toronto) cambiando de clubes. Además, el segundo base Ian Kinsler (Angelinos) y el jardinero Adam Duvall (Rojos) mudándose a Boston y Atlanta, respectivamente.

Se ventiló la posibilidad del canje de Bryce Harper , la máxima figura de los Nacionales de Washington. Pero el presidente y gerente del club Mike Rizzo salió al paso de las versiones y confirmó que no contemplan desprenderse del estelar jardinero.

"Creo que siempre que escuchas o lees tu nombre, siempre te pones a pensar. Peo creo que es parte del juego", declaró Harper.

Rizzo dijo al diario Washington Post en un mensaje de texto que Harper "no se va a ninguna parte".

Los Nacionales han sido una de las mayores decepciones de la temporada. Amanecieron el jueves con una marca de 52-53, pero se mantienen cinco juegos y medio detrás de la punta en la División Este de la Liga Nacional y del segundo wildcard.

Los periodistas de Associated Press Ben Walker, Ronadl Blum, Dave Campbell y Bob Baum, y los periodistas independientes Mark Didtler y Harvey Valentine, contribuyeron con este despacho.

