Bryant pacta con Cachorros por 1.05 millones

Kris Bryant y los Cachorros de Chicago pactaron un contrato por un año y 1,05 millones de dólares, una cifra récord para un pelotero que está bajo control del equipo y tiene menos de dos años de servicio en las Grandes Ligas.

El acuerdo, anunciado el jueves, supera el salario de un millón de dólares que Mike Trout tuvo con los Angelinos de Los Angeles en 2014.

El antesalista ganó 652.000 dólares la temporada pasada, cuando fue elegido Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y ayudó a los Cachorros a conquistar su primer título de la Serie Mundial desde 1908.

Al empezar esta temporada con 1 año y 171 días de servicio en las mayores, Bryant probablemente sea candidato a arbitraje salarial el próximo invierno.

