Bautista, feliz en Toronto pese a aceptar menos dinero

José Bautista afirmó el sábado que aceptó menos dinero del que podría haber ganado, a fin de permanecer con los Azulejos de Toronto. Y el dominicano se mostró feliz, pese a no suscribir el contrato de largo plazo que hubiera preferido.

El toletero, quien se había declarado agente libre, accedió el martes a un convenio por una temporada y 18,5 millones de dólares, que incluye opciones mutuas de renovación por varios años más.

Bautista, de 36 años, dijo que quería quedarse en Toronto porque ha jugado mucho tiempo en la ciudad y porque es aquí donde ha tenido éxito. Aunque no sabía si su regreso era posible, consideró que hubo interés mutuo todo el tiempo.

"Uno obtiene lo que obtiene, y lo más importante es estar contento", explicó el dominicano. "Estoy contento y en el lugar donde quiero estar".

Bautista, ídolo de los fanáticos locales, sonó 22 cuadrangulares y produjo 69 carreras el año pasado, con un promedio de .234, pese a perderse actividad por las lesiones.

Hace un año, el quisqueyano pidió a Toronto un contrato que habría ascendido a 150 millones de dólares. Ese pacto no se materializó, y a Bautista le habría afectado el hecho de que otros equipos debieran perder una alta selección en el draft si lo contrataban.

No aceptó la oferta calificada por un año y 17,2 millones que le plantearon los Azulejos al concluir la campaña. En vez de ello, decidió probar suerte como agente libre.

"Esto tuvo cierto impacto", reconoció Bautista sobre la compensación con un reclutamiento en el draft.

Habrían pesado también en su contra su edad y la abundancia de toleteros poderosos en el mercado.

"Tuve otras oportunidades y opciones, pero quería volver aquí, y aquí estoy", dijo.

Con 265 palos de cuatro esquinas, Bautista es el segundo mayor jonronero en la historia de los Azulejos, sólo detrás del puertorriqueño Carlos Delgado.

En 2015, Toronto dejó atrás una sequía de 22 años sin avanzar a los playoffs y ganó el título de la División Este de la Liga Americana. Bautista conectó un jonrón memorable de tres carreras en el quinto juego de la serie divisional frente a Texas. Tras hacer contacto con la pelota, hizo un alarde, lanzando el bate por todo lo alto.

El toletero de Santo Domingo considera que Toronto puede ganar todavía, y aseguró que adora a los fanáticos del equipo, por ser "locos y ruidosos".

"Esto termina convirtiéndose en una parte de ti", comentó. "Todas esas cosas hacen que Toronto sea un equipo extremadamente deseable".

Ross Atkins, gerente general de los Azulejos, dijo el jueves que los dueños se involucraron en la firma del nuevo convenio. Confió en que Bautista tenga un desempeño más parecido al de 2015 que al de 2016. Hace dos años, disparó 40 vuelacercas y produjo 114 carreras.

Bautista afirmó que está saludable, y pronosticó que podrá aportar de nuevo a la defensiva. Llegó a tener uno de los brazos más poderosos de las mayores antes de lastimarse hace un par de años.

El problema se agravó cuando el pelotero hizo un tiro furioso en busca de retirar a un corredor en la inicial, durante una ríspida serie contra los Orioles de Baltimore.

"Han pasado dos años desde la lesión de mi brazo, y se siente mucho mejor que a estas alturas del año pasado", aseveró. "Eso me emociona. Quiero contribuir también a la defensiva como solía hacerlo".

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.