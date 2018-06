Martini define por Atléticos con su 1er hit en las mayores

El emergente Nick Martini impulsó la carrera del desempate en el octavo inning con su primer hit en Grandes Ligas y los Atléticos de Oakland se recuperaron de una desventaja de cinco anotaciones para derrotar el sábado 7-6 a los Medias Blancas de Chicago.

Martini, ascendido de Triple A antes del partido, pegó un sencillo al jardín central con cuenta llena ante el dominicano Juan Minaya (0-2) con dos outs para impulsar la carrera de Stephen Piscott, que arrancó desde segunda. Piscotty se embasó con un doblete cuando el jardinero derecho, el venezolano Avisaíl García, perdió un elevado de rutina bajo el sol.

Piscotty bateó un cuadrangular de dos carreras y Matt Olson un bambinazo solitario mientras los Atléticos registraban un jonrón por 24to partido de visitante seguido, empatando un record de era moderna impuesto por Baltimore en 1996.

Lou Trivino (5-1), el cuarto relevista de los Atléticos en el encuentro, lanzó por una entrada y dos tercios en que ponchó a cuatro. Blake Treinen sacó los últimos cinco outs en su 17mo salvamento para que Oakland sumara su sexto triunfo en siete juegos pese a cometer dos errores en el noveno episodio.

Por los Atléticos, el venezolano Franklin Barreto de 4-1 con anotada.

Por los Medias Blancas, los cubanos Yoán Moncada de 4-1 con anotada e impulsada, y José Abreu de 5-1 con remolcada. Los venezolanos Yolmer Sánchez de 4-1 con anotada, y Avisaíl García de 5-1 con anotada.

