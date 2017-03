Correa, de Astros, recibe descanso extra por dolores

El manager de los Astros A.J. Hinch tendrá que esperar un día más para poder presentar su alineación ideal en un juego de pretemporada.

Carlos Correa, de vuelta con el club tras una trepidante experiencia en el Clásico Mundial de Béisbol, se quejó de dolores corporales causado por toser demasiado y el torpedero pidió un día extra de descanso.

"Quisiera tener unos cuantos con la alineación en serio, pero incluso hoy al tener a todo el mundo, de repente no podemos contar con Correa en la alineación". dijo Hinch el sábado.

"El plan original era ponerlo a jugar, pero no hubo otro remedio que descartarlo apenas le vimos tosiendo y mal de la nariz", añadió.

Correa empezó a acusar los síntomas de una gripe cuando estuvo en Los Ángeles para la ronda del final del Clásico. Llegó al campamento de los Astros en Florida al amanecer del viernes. La mañana del sábado fue su primer día en el camerino tras irse al Clásico.

Como tercera base de Puerto Rico, Correa bateó para .333 con tres jonrones. Los boricuas salieron subcampeones del torneo por segunda edición seguida.

"Fue una experiencia increíble — algo que nunca olvidaré", señaló Correa. "Disfruté jugando pelota — lo más que he disfrutado en mi vida".

Los Astros fueron uno de los equipos más afectados por el Clásico: cinco de sus jugadores se perdieron buena parte de la Liga de la Toronja.

Carlos Beltrán, quien bateó para .435 como compañero de Correa en la selección boricua, se incorporó a alineación de los Astros el sábado y tuvo un hit al cuadro en tres turnos. Houston perdió 4-1 ante Washington.

"Esto es lo importante, el ponerse en forma para la temporada", dijo el veterano de 19 temporadas en Grandes Ligas. "Creo que el Clásico nos ayudó para estar a punto. Acabas en juegos de mucha intensidad. Enfrentan a muchos lanzadores de calidad. Tomas cuatro turnos por día, así que en ese sentido estoy bien".

