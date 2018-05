Cole poncha a 9; Astros barren a Atléticos

Gerrit Cole recetó nueve ponches para llegar a 86 y consolidarse como líder de las mayores, en el duelo que los Astros de Houston ganaron el miércoles 4-1 a los Atléticos de Oakland, barridos en la serie de tres compromisos.

Max Stassi y Derek Fisher conectaron jonrones consecutivos cuando había dos outs del séptimo inning, frente a Daniel Mengden (2-4), para colocar la pizarra en 2-1. El cubano Yuli Gurriel añadió un doblete de dos carreras frente al venezolano Yusmeiro Petit, con lo cual amplió a 11 juegos su seguidilla pegando de hit.

Houston ha ganado 10 de sus últimos 12 compromisos como visitante. Oakland fue superado por 25-5 en la serie y permitió 42 imparables, contra 18 conectados.

El venezolano José Altuve aportó dos dobletes y totalizó tres imparables. George Springer, quien logró ocho hits en una racha de nueve turnos durante los primeros dos juegos, se fue esta vez de 4-1.

Cole (4-1) toleró una anotación y cuatro indiscutibles durante seis entradas, en las que repartió tres boletos. Su efectividad de 1.43 es la segunda mejor de las Grandes Ligas, detrás del 1.17 que ostenta su compañero Justin Verlander .

Por los Astros, los venezolanos Altuve de 4-3 con una anotada, Marwin González de 4-0. El cubano Gurriel de 4-1 con dos impulsadas.

