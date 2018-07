Lanzador Richards de los Angelinos será operado del codo

Garret Richards, lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, dijo el jueves que decidió someterse a cirugía reconstructiva de su ligamento lateral interno del codo derecho y quedará inactivo el resto de la temporada.

El abridor en sólo 28 partidos las últimas tres campañas debido a varias lesiones, entre ellas dos del codo, podría ver terminada su trayectoria con los Angelinos al cabo de ocho campañas y foja de 45-38 con promedio de carreras limpias admitidas de 3.54. El próximo agente libre confía en estar en forma para el inicio de la campaña 2020.

Richards, de 30 años, acumuló marca de 5-4 con promedio de carreras limpias admitidas de 3.66 en 16 aperturas esta temporada. Fue retirado el martes en la tercera entrada del partido contra los Marineros de Seattle. El miércoles fue colocado en la lista de lesionados y se le dio la opción de someterse a cirugía o rehabilitación conservadora.

Según lo previsto, el doctor Neal ElAttrache efectuará la operación el 24 de julio.

