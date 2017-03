Cerca el final del juicio de agente de peloteros cubanos

Los testimonios terminaron en un juicio en Miami de un agente deportivo y un preparador físico acusados de contrabandear peloteros cubanos a Estados Unidos para que firmasen lucrativos contratos con equipos de las Grandes Ligas.

La fiscalía y la defensa concluyeron la presentación de sus casos el viernes. Los argumentos finales están programados para el martes por la mañana, en el juicio federal contra el agente Bartolo Hernández y el preparador físico Julio Estrada. Ambos se declararon inocentes de los cargos de conspiración y contrabando de personas.

El jurado podría comenzar sus deliberaciones el mismo martes.

La fiscalía dice que Hernández y Estrada sacaron a peloteros de Cuba utilizando capitanes y embarcaciones del bajo mundo, y documentos falsificados, para establecer residencias en terceros países y poder firmar como agentes libres con equipos de las mayores.

Varios peloteros cubanos testificaron en el juicio, incluyendo José Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, y Leonys Martín, de los Marineros de Seattle.

