Fernando Abad recibe suspensión de 80 juegos por sustancias

El lanzador Fernando Abad, un veterano de ocho años en las Grandes Ligas que terminó la temporada pasada con Boston, fue suspendido 80 juegos bajo el programa de sustancias prohibidas del béisbol de ligas menores, luego de dar positivo por el esteroide Estanozolol.

La suspensión del zurdo de 32 años fue anunciada el jueves por la oficina del comisionado. Además, el lanzador de los Cachorros de Chicago, David Garner, fue suspendido 100 partidos luego de una tercera violación por abuso de sustancias. Garner, en el roster del equipo de Iowa de Triple-A, había sido suspendido 50 juegos el 23 de marzo tras su segunda violación al programa.

Abad tuvo marca de 2-1 con una efectividad de 3.30 en 48 partidos con los Medias Rojas el año pasado. Convertido en agente libre, llegó a un acuerdo de ligas menores con Filadelfia y fue liberado el 21 de marzo. En total tiene récord de 8-27 con 3.65 de carreras limpias admitidas en estancias con Houston (2010-12), Washington (2013), Oakland (2014-15), Minnesota (2016) y los Medias Rojas (2016-17).

Abad dijo que realizó una apelación y "estaba claro con todo lo que consumió"

"Me gustaría disculparme con mis compañeros, el staff, las Grandes Ligas, amigos y familiares por mi falta de juicio (sic)", señaló Abad en un comunicado emitido a través de su agente, Brian Mejia. "Nunca he tomado conscientemente una sustancia para engañar al juego en mis 12 años de béisbol profesional".

Ha habido 41 jugadores suspendidos este año bajo el programa de sustancias prohibidas de las ligas menores y ocho por el programa de las Grandes Ligas: el segunda base de Seattle, Robinson Canó; el receptor de los Medias Blancas de Chicago, Welington Castillo; el lanzador de Houston, Dean Deetz; el receptor de Washington, Raudy Read; el lanzador de Pittsburgh, Nik Turley; el jardinero de Kansas City, Jorge Bonifacio; el lanzador de Toronto, Thomas Pannone, y el campocorto de Minnesota, Jorge Polanco.

