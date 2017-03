Todo gira en torno a McCutchen con los Piratas

Andrew McCutchen tiene los días contados en Pittsburgh, y lo sabe.

Los Piratas trataron de canjearle durante el invierno, casi cerrando un acuerdo con los Nacionales de Washington. Cuando no se pudo, el equipo decidió cambiarle de posición.

McCutchen perdió su puesto como titular en el jardín central y le asignaron el derecho, una posición que nunca ha defendido en su carrera profesional.

Carismático pilar del renacimiento del equipo, que se clasificó a los playoffs en tres campañas seguidas entre 2013-15, McCutchen será agente libre al término de la próxima temporada y no se descarta que vuelva a estar disponible para un cambio a mitad de curso.

"Todos tenemos expectativas", reflexionó McCutchen al iniciar la pretemporada. "El sueño es lucir el uniforme de los Piratas, jugar el jardín central hasta que no se pueda más, ganar varias Series Mundiales, el Jugador Más Valioso, el Juego de Estrellas, todo eso. Eso es fabuloso, pero hasta que chocas con la realidad".

La situación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2013 refleja el ambiguo presente de los Piratas.

De estar al borde de alcanzar la cúspide, los Piratas nunca añadieron las piezas que le faltaban y el resultado en 2016 fue una marca 78-83, registrando 20 victorias menos con respecto al año previo. La producción de McCutchen declinó estrepitosamente al batear para .256, mientas que el as Gerrit Cole terminó lesionado. En la fecha límite de canjes, se desprendieron del abridor Francisco Liriano y al cerrador Mark Melancon, aunque añadieron al abridor Iván Nova.

No está claro el rumbo que quieren tomar, siempre ciñéndose a un gasto de nómina que no puede pasar de los 100 millones de dólares. ¿Una renovación sobre la marcha? ¿Tratarán de ir con todo para desafiar a los campeones Cachorros de Chicago en la división Central?

Durante el receso, lo más destacado fue retener a Nova y añadir al pitcher Daniel Hudson para el relevo.

Desde luego, los Piratas tienen el talento para repuntar, sobre todo si McCutchen vuelve por sus fueros y el codo derecho de Cole resiste. Además, los jardineros dominicanos Starling Marte y Gregory Polanco; el infielder Jung Ho Kang y el receptor Francisco Cervelli conforman un estupendo grupo.

CAMBIOS EN LOS JARDINES

McCutchen aceptó de buena gana la reconfiguración en los jardines, en la que se decidió que Marte pasara del izquierdo al central y Polanco del derecho al izquierdo.

Poco después que el manager Clint Hurdle anunció la decisión, McCutchen colgó una foto de Roberto Clemente en su cuenta de Twitter, un guiño al "Muro Clemente" del bosque derecho PNC Park, bautizado así por la leyenda puertorriqueña y el jugador más trascendental en la historia de la franquicia.

Es tal vez uno de los tríos de jardineros más dinámicos en las mayores. Marte fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas y Polanco no debe tardar en acudir a esa cita.

"Buscamos que nuestro equipo pueda rendir al máximo con el personal que tenemos", dijo Hurdle.

¿CUÁN SANO ESTARÁ CERVELLI?

Tras un 2015 en el que Cervelli bateó para .295 en 510 apariciones al plato, los Piratas le dieron en mayo una extensión de 31 millones de dólares. El cátcher venezolano acabó con promedio de .264 en 393 apariciones al plato.

Cervelli se perdió cinco semanas tras fracturarse un hueso de la mano izquierda al tomar en swing en junio. Su primavera comenzó con un tropiezo al perderse un par de días de entrenamientos por una dolencia en el pie derecho.

Con 31 años, sigue siendo reconocido por su trabajo defensivo detrás del plato, sobresaliente para conseguir strikes extra.

LOS LÍOS LEGALES DE KANG

El tercera base fue arrestado en su natal Corea del Sur por conducir en estado de ebriedad, su tercer caso de ese tipor. Recibió una sentencia suspendida de ocho meses, y su viaje a Estados Unidos para participar en la pretemporada se ha demorado por problemas visas.

Kang bateó 36 jonrones en sus primeras dos temporadas en las mayores, luego de firmar un contrato de 11 millones por cuatro años. Ante su ausencia, David Freese se encargará de la antesala.

LAS PROMESAS

El primera base Josh Bell no desentonó cuando subió para 45 juegos al final de la campaña, bateando para .273 con tres jonrones y 19 impulsadas. Pero el prospecto más importante es Austin Meadows, señalado entre los 10 mejores en las menores. No jugó mucho el año pasado por culpa de lesiones, pero el plan es que se foguee esta temporada en Triple-A.

La expectativa es que Meadows sea el eventual sucesor de McCutchen.

LO QUE PUEDE SALIR MAL

Cole ganó 19 juegos y quedó cuarto en la votación del Cy Young hace dos años, pero estuvo tres veces en la lista de lesionados en 2016, que no pudo terminarlo por una inflamación en el codo, y una nueva recaída sería fatal. Cole, Nova y Jameson Taillon son las únicas cartas fijas de la rotación, pero las otras dos plazas quedarían en manos de pitchers sin mucho rodaje o renombre. El prospecto Tyler Glasnow podría ser la revelación. ¿Y Tony Watson se consolidará como cerrador tras la partida de Melancon?

Los Piratas pueden ser un equipo peligroso, pero también expuesto a otra decepción.

