Cachorros superaron su maldición, ¿quién será el próximo?

Para algunos es una lástima que el as Clayton Kershaw no haya lanzado en el Clásico de Octubre. Pero quizás él sea parte del problema, con su marca de 4-7 y efectividad de 4.55 en la postemporada.

CIRUGÍA A LA ROTACIÓN

La temporada pasada, los Mets parecían listos para encaminarse a su primer campeonato desde 1986. Y era lógico, al contar con ases como Matt Harvey, Jacob deGrom, Noah Syndergaard y Steven Matz en la rotación.

En cambio, una increíble racha de lesiones dinamitó los planes de los Mets.

Los Mets tendrán otra oportunidad para demostrar que son el equipo a vencer en el Este de la Liga Nacional, al comenzar la campaña con 32 partidos consecutivos contra oponentes de la misma división.

