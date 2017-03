Sanó cambia de posición y los Mellizos esperan respuesta

La peor parte del experimento de los Mellizos de Minnesota de poner a Miguel Sanó en el jardín derecho fue que el fracaso era fácil de imaginar.

Lo oportuno de rectificar ahora es rescatar el potencial de uno de los peloteros que encarnan el porvenir de un equipo que viene de perder 103 juegos, la mayor cantidad en su historia.

Cuando dieron de baja a Trevor Plouffe en noviembre, los Mellizos aseguraron que Sanó estará en la posición que prefiere: la tercera base.

"Padeció con el experimento y creo que eso le hizo retroceder un poco", reconoció el manager Paul Molitor.

El dominicano se ponchó 178 veces en 437 turnos al bate en 2016, es decir sobre el 40 por ciento. También se perdió un mes cuando sufrió una lesión en la corva de la pierna izquierda. Pese al cambio de posición, la lesión y problemas de peso, Sanó terminó con 25 jonrones.

Pero los Mellizos confían que la titularidad en la antesala le permita recuperar el nivel que le permitió salir como el tercero más votado por el Novato del Año de la Liga Americana en 2015, cuando su porcentaje combinado de embasado y slugging fue de .916, una cifra que cayó a .781 del año pasado.

Durante el invierno en su país natal, Sanó se entrenó con el exantesalista Fernando Tatis para pulirse en la posición.

"Estoy feliz de que me han la oportunidad de comenzar la temporada en la tercera base", afirmó.

El alivio de Sanó es uno de los aspectos que animan a los Mellizos en volver a ser el equipo que en 2015 logró 83 victorias y estuvo metido en la pelea por entrar a los playoffs.

___

LOS SUB25

Sanó y el trío de jardineros conformado por Byron Buxton, Max Kepler y Eddie Rosario — todos menores de 25 años — pertenecen al núcleo juvenil de una alineación que fue la sexta mejor de la Americana en total de bases, pese al cúmulo de derrotas. El bateador designado Kennys Vargas (26 años) y el campocorto Jorge Polanco (23) son otras de las piezas surgidas de su sistema de ligas menores.

Aunque su nombre sonó fuerte en rumores de cambio, el segunda base Brian Dozier sigue en el equipo tras un campaña en la que disparó 42 jonrones.

La única novedad fue la adquisición del receptor Jason Castro con un contrato de 24,5 millones de dólares por tres años para sustituir a Kurt Suzuki.

Los Mellizos están atados de los manos por el contrato que le dieron al primera base Joe Mauer, quien cobrará 46 millones por las últimas dos campañas del contrato de 184 millones y ocho años que firmó antes de 2011. El tres veces campeón de bateo tiene un promedio de .267 en las últimas tres temporadas.

"Llegó la hora de dejar de mortificarse con lo de la juventud. Esa debe ser la actitud de ahora en adelante", dijo Dozier. "Hay que asumir que estás en Grandes Ligas y no puedes repetir los errores que el año pasado te costaron juegos".

___

NUEVOS JEFES

Los principales cambios se dieron en los despachos.

La debacle del año pasado precipitó el despido del gerente general Terry Ryan, cuyo segundo ciclo desde 2011 no reeditó los buenos resultados de la década previa, en la que ganaron el título de la División Central cuatro veces en cinco años.

Derek Falvey es el nuevo presidente de operaciones de béisbol. Con 34 años, Falvey llega procedente de los Indios de Cleveland, con los que hace una década empezó como pasante. El nuevo gerente general es Thad Levine, quien llega procedente de los Rangers de Texas.

____

LA PROMESA DE BUXTON

El jardinero central fue enviado dos veces a Triple-A la pasada campaña debido a su débil producción ofensiva, dándole fuerza a la percepción de que la segunda selección del draft de 2012 acabe con el cartel de fracasado.

Pero reanimó sus bonos al reaparecer en septiembre, acumulando nueve jonrones, 22 impulsadas y un porcentaje de embasado de .357 en sus últimos 29 juegos.

___

EL TURNO DE JOSE BERRÍOS

El derecho puertorriqueño de 22 años carga con las mayores expectativas entre los pitchers jóvenes. Le fue mal en su año de novato, con foja de 3-7 y una efectividad de 8.02 en 14 aperturas. Concedió 35 boletos en algo más de 58 innings.

Berríos reconoció que se dejó intimidar por el salto al Target Field.

"Fue diferente lanzar con un estadio repleto de fanáticos. Fue un gran cambio", dijo Berríos. "Aprendí bastante. Aprendí que hay que tener confianza cuando subes a la lomita y este año me siento más a gusto y más confiado".

____

LO QUE PUEDE SALIR MAL.

Ervin Santana es la única carta fiable de la rotación. El derecho dominicano ha conseguido el mínimo de las 30 aperturas en seis de las últimas siete campañas, con 2015 como la única excepción tras ser suspendido 80 juegos por un caso de caso de dopaje.

Berríos, su compatriota Héctor Santiago, Kyle Gibson y Phil Hughes completan el quinteto.

El promedio de carreras limpias de los abridores de Minnesota fue de 5.39, el peor de las mayores. Su cerrador Glen Perkins, con tres selecciones al Juego de Estrellas en su historial, reaparece tras una rotura del manguito rotador.

