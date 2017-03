¿Medias Rojas del Desierto? Arizona busca remedio en Boston

En cuanto a jugadores, los Diamondbacks de Arizona son prácticamente los mismos. En cuanto a dirigentes, se puede decir que se fueron a Boston en busca de soluciones.

¿Serán los Medias Rojas del Desierto?

Arizona ha estado cuesta abajo desde que en 2011 ganó el título de la división Oeste de la Liga Nacional, un desplome que terminó con una marca de 63-93 en 2016. Todo esto precipitó los despidos del gerente general Dave Stewart y el manager Chip Hale.

La reorganización también disminuyó la influencia de Tony La Russa —el jefe de operaciones de béisbol— dentro de la toma de decisiones.

Su nuevo gerente general es Mike Hazen, quien ejercía esas funciones en Boston. Y el nuevo manager es Torey Lovullo, quien era el coach de banca de los Medias Rojas bajo la conducción de John Farrell.

Los nuevos jefes creen que con recuperar a jugadores que vienen de lesiones —como es el caso de los jardineros A.J. Pollock y David Peralta— están en condiciones de ser competitivos.

El cambio más significativo en el roster se dio cuando canjearon al segunda base Jean Segura —tras una campaña en la que lideró la liga en hits— a Seattle dentro de una transacción de cuatro jugadores en la que sumaron al abridor Taijuan Walker, todo en procura de apuntalar a la rotación.

Los pitchers de Arizona quedaron últimos en las mayores con un promedio de carreras limpias permitidas de 5.09.

No era lo que esperaban de cara a 2016 tras la impactante adquisición del as Zack Greinke, con un contrato de 206,5 millones de dólares por seis años.

Tampoco pensaban que Greinke iba a calcar la foja de 19-3 con 1.99 de efectividad que tuvo con los Dodgers en 2015. Afectado por lesiones del oblicuo y el hombro, el derecho tuvo marca 13-7 y efectividad de 4.37.

Cualquier repunte de los DBacks dependerá mucho de una excelente temporada del pitcher de 33 años.

"Pudimos haberlo mejor en todo", reconoció Greinke. "Pero sigo teniendo grandes esperanzas con nuestro equipo. Estaba convencido que estábamos muy bien previo al año pasado. Tenemos casi el mismo grupo, es muy similar. Yo creo que podemos ser candidatos".

___

LO BUENO

Son capaces de anotar y bastante. Quedaron cuartos en la Nacional con 725 carreras, pese a perder al jardinero central Pollock (fractura en el codo) y el guardabosque derecho venezolano Peralta (muñeca).

El primera base Paul Goldschmidt es uno de los bateadores más temidos de las mayores, promediando 28 jonrones en los últimos cuatros años, en los cuales fue seleccionado al Juego de Estrellas. Viene de una campaña en la que registró un OPS de .899, lideró la liga en boletos (110) y fue cuarto en bases robadas (32).

Luego de batear para .282 con 16 jonrones en su campaña de novato, Brandon Drury reemplaza a Segura en la intermedia, con Jake Lamb (29 jonrones) en la tercera base y Chris Owings (21 robos) en el campocorto.

___

¿QUÉ HACER CON YASMANY TOMÁS?

El cubano registró sus mejores números en su segunda campaña en las mayores, con un slugging de .508 y triplicó su suma de jonrones al alcanzar 31. Pero se ponchó 136 veces y dejó un porcentaje de embasado .313.

Arizona tiró la toalla en el intento de que fuera su tercera base, y Lovullo ha decido que su posición fija estará en el jardín izquierdo.

Este puede ser la temporada que acabará de demostrar si atinaron cuando le dieron un contrato de 68,5 millones por seis años tras desertar de Cuba.

___

EL FIASCO DE SHELBY MILLER

Pero si hay una apuesta que ha resultado adverso fue el cambio que hicieron en el receso de invierno tras la campaña de 2015, cuando cedieron dos súper prospectos a los Bravos de Atlanta por el abridor derecho. Su marca fue de 3-12 con 6.15 de efectividad.

¿Y los prospectos? El jardinero central venezolano Ender Inciarte ganó un Guanto de Oro y el torpedero Dansby Swanson —primera selección del draft de 2015— bateó para .302 tras debutar a mediados de agosto.

___

EL FUTURO

Si bien no cuenta con nadie que ofrezca un impacto inmediato, el zurdo Tony Banda se destaca en una organización venida a menos en la calidad de sus prospectos.

Banda, de 23 años, fue adquirido como parte del canje en el que traspasaron a Gerardo Parra a Milwaukee en 2014. En Doble-A y Triple-A el año pasado, acumuló foja de 10-6 con 2.88 de efectividad.

___

LO QUE PUEDE SALIR MAL

Dejar partir a Welington Castillo debilitó la posición de receptor, donde Chris Iannetta y Jeff Mathis se repartirán la titularidad. Salvo Greinke, la tanda de abridores no genera confianza. El zurdo Patrick Corbin, tras una cirugía Tommy John, no fue la sombra del pitcher dominante antes de ser operado. El veterano dominicano Fernando Rodney es el nuevo cerrador, pero Jake Barrett —señalado para ser el encargado del octavo inning— comenzará el año en la lista de incapacitados por inflamación en el hombro.

