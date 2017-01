Yordano Ventura muere en accidente de tránsito en Dominicana

El pitcher de los Reales Yordano Ventura, cuya potente recta ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial en 2015, falleció la madrugada del domingo en un accidente vial en su natal República Dominicana. Tenía 25 años.

Jacobo Mateo, vocero de la unidad militar de las patrullas de carreteras, informó que Ventura falleció en la carretera que conduce a la comunidad de Juan Adrián, 70 kilómetros al noroeste de Santo Domingo.

No estaba claro si Ventura conducía el vehículo o lo hacía otra persona, dijo Mateo.

Ventura debutó en Grandes Ligas con el equipo de Kansas City en 2013.

La autoridad metropolitana de transporte también informó que en otro accidente vial falleció Andy Marte, quien jugó en las mayores con Atlanta, Cleveland y Arizona.

Marte conducía un vehículo y se estrelló con una casa en la carretera entre las localidades de San Francisco de Macorís y Pimentel, 150 kilómetros al norte de la capital.

Ganándose el apodo de "Ace", Ventura irrumpió en las mayores con una recta de 100 millas por hora y una actitud combativa. Solía tirar ceñido al cuerpo a los bateadores, y no les rehuía cuando éstos iban a enfrentarle en el montículo.

Ventura es el segundo pitcher estelar que muere trágicamente en los últimos cuatro meses.

El as de los Marlins José Fernández fue uno de los tres hombres que murieron en un accidente náutico a fines de septiembre, cuando el bote del lanzador cubano de 24 años se estrelló contra un rompeolas de Miami Beach en horas de la madrugada.

Ventura tuvo marca de 14 victorias y 10 derrotas, con un promedio de efectividad de 3.20 en 2014, su primer año complete en las mayores. Los Reales disputaron ese año su primera Serie Mundial desde 1985. Dominó a San Francisco en sus dos aperturas, pero Kansas City sucumbió en siete juegos.

En una escalofriante coincidencia, Ventura rindió a su amigo y compatriota, el jardinero de los Cardenales Oscar Taveras, escribiendo a mano un mensaje en su gorro durante el sexto juego de esa Serie Mundial. Taveras también se mató en un accidente vial en la República Dominicana, y fue sepultado horas antes que Ventura saliese a lanzar.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.