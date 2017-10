Yasiel Puig: La Triple-A me ayudó a crecer como persona y jugador

Entre más alegre, mejor juega… ese el concepto y sentimiento que tienen los compañeros de Yasiel Puig en los Dodgers cada vez que ven al cubano hacer de las suyas en el campo de juego.

Puig y sus Dodgers buscan hacer historia y ganar la Serie Mundial cuando enfrentan a los Astros de Houston desde el martes en Dodger Stadium (5:09 p.m., FOX).

Aunque el camino no ha sido nada fácil para Puig, quien desde la temporada pasada hasta inicios de esta, escuchó una y otra vez que posiblemente no seguiría con los Dodgers, a menos de que mejorara su actuación con el equipo. Sin embargo, los Dodgers no le exigían solo mejorar sus actuaciones en el terreno, pero también fuera de este.

“Las cosas del año pasado no me preocupan más y solo pienso en el día a día”, dijo Puig sobre si seguía pensando en esa estresante época.

Los Dodgers habían enviado a mediados de la temporada de 2016 a Puig a la Triple-A, como un aviso contundente de que no tolerarían su comportamiento.

“Estar en la Triple-A el año pasado fue algo que yo mismo me busqué”, admitió el jardinero derecho. “Los Dodgers hicieron lo que tenía que hacer y cuando llegué allá me di cuenta en las cosas que tenía que mejorar: en mi bateo, en mi defensa, en mi persona. Con eso busqué ser más regular en el jardín derecho y aportar a este equipo, gracias a Dios que se me dio la oportunidad de nuevo”.

A pesar de ese momento difícil que vivió en su carrera, el cubano ha mostrado más madurez en su manera de ser pero no deja de disfrutar el momento que vive con el equipo en la Serie Mundial.

“Muy agradecido con Dios por haber llegado a la Serie Mundial”, dijo Puig. “Cinco años consecutivos yendo a los playoffs, ya estaba cansado de llegar hasta ahí y no avanzar. Finalmente se nos dio y tenemos que hacer lo mejor de nosotros para darle este triunfo a esta ciudad que lleva 29 años esperando”.

