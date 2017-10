VIDEO: Aficionado de los Dodgers se ENLOQUECE e invade el bullpen de HOUSTON

Tras el cuadrangular de Carlos Correa en el décimo inning del Juego 2 de la Serie que puso arriba a Houston 5-3, un aficionado de los Dodgers se metió dentro del bullpen de los visitantes enfurecido y buscando agredir a alguien.

Antes de que pudiera hacer algo, fue sujetado por el equipo de relevistas de Houston y luego la seguridad de Dodger Stadium lo arrestó.

Here's the Dodger fan hopping into Astros bullpen. Buddy had no chance pic.twitter.com/WaNn5YjU1r