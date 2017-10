VIDEO: Aficionado de los Dodgers se ENLOQUECE e invade el bullpen de HOUSTON     

<p>Tras el cuadrangular de Carlos Correa en el décimo inning del Juego 2 de la Serie que puso arriba a Houston 5-3, un aficionado de los Dodgers se metió dentro del bullpen de los visitantes enfurecido y buscando agredir a alguien. </p>

<p>Antes de que pudiera hacer algo, fue sujetado por el equipo de relevistas de Houston y luego la seguridad de Dodger Stadium lo arrestó. </p>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Here's the Dodger fan hopping into Astros bullpen. Buddy had no chance <a href="https://t.co/WaNn5YjU1r">pic.twitter.com/WaNn5YjU1r</a></p>— Busted College (@BustedCollege) <a href="https://twitter.com/BustedCollege/status/923398133236846592?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de octubre de 2017</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Dodgers fan getting escorted out of Astros bullpen... <a href="https://t.co/tku7YSr6Fv">pic.twitter.com/tku7YSr6Fv</a></p>— TotalProSports (@TotalProSports) <a href="https://twitter.com/TotalProSports/status/923397129489526794?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de octubre de 2017</a></blockquote>