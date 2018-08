Medias Rojas anotan 11 en la 7ma para vencer a Marlins

Mookie Betts disparó un jonrón y doblete de dos carreras durante un ataque de 11 anotaciones en la séptima entrada, y los Medias Rojas de Boston remontaron para vencer el miércoles 14-6 a los Marlins de Miami después de que el encendido lanzador David Price saliera del juego por golpe en la muñeca izquierda.

El zurdo de 33 años dejó el juego en el cuarto inning después de ser golpeado por un batazo de Austin Dean en la última jugada de la entrada previa.

Poco después fueron los bates de Boston los que castigaron todo a su paso.

Los Medias Rojas estaban abajo por 5-3 cuando Blake Swihart ingresó de emergente y pegó un sencillo productor. Jackie Bradley Jr. igualó la pizarra con un doblete antes de que Betts conectara el batazo de la ventaja en el hueco entre jardín derecho y central contra Adam Conley (3-4).

Brock Holt le siguió con un triple, también como emergente, y anotó en el sencillo de Xander Bogaerts.

Eduardo Núñez e Ian Kinsler pegaron sencillos productores antes de que Swihart disparara un doble para llevar al plato su segunda carrera de la entrada. Anotó poco después, en el sencillo de Bradley. Cuando finalizó, Boston tenía en su poder su inning más prolífico de la temporada.

Betts y Núñez añadieron jonrones solitarios por los Medias Rojas, que sumaron su 22do triunfo en sus últimos 26 juegos interligas para aumentar su ventaja en la cima del Este de la Liga Americana a siete juegos y medio sobre los Yanquis de Nueva York, que cayeron ante los Medias Blancas de Chicago.

Dean y Derek Dietrich dispararon jonrones solitarios por los Marlins y Starlin Castro sumó dos sencillos productores.

Tyler Thornburg (2-0) se quedó con el triunfo con una entrada de relevo.

Por los Medias Rojas, el dominicano Núñez de 4-3 con dos impulsadas y tres anotadas y el venezolano Sandy León de 2-0.

Por los Marlins, el dominicano Starlin Castro de 4-2 con dos impulsadas. Los venezolanos Rafael Ortega de 5-2; Miguel Rojas de 4-0.

